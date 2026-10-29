به گزارش خبرنگار مهر، جلال علمدار، صبح پنجشنبه، در آیین بهره‌برداری از مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در شرایط خشکسالی اظهار کرد: توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی آب و بهبود مدیریت فشار شبکه از الزامات تأمین پایدار آب شرب در شهر یزد است.

وی با بیان اینکه مخزن شهید رئیسی ظرفیت ذخیره‌سازی ۴۰ هزار مترمکعب آب را دارد، افزود: این طرح با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی، مدیریت بهتر فشار و ارتقای آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، هزینه اولیه اجرای این پروژه را سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی مخزن شامل ۳۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاک‌برداری، حدود یک‌هزار و ۵۰ تن آرماتوربندی، ۱۶ هزار مترمربع قالب‌بندی و هشت هزار و ۵۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی بوده است.

علمدار ارزش روز این پروژه را ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: محدوده تحت پوشش مخزن از تقاطع چهارراه فاطمیه تا چهارراه نواب صفوی امتداد دارد و بلوارهای بسیج، مدرس و دهه فجر و خیابان سیدگلسرخ را شامل می‌شود.

وی با اشاره به زیرساخت‌های انتقال آب این محدوده تصریح کرد: برای آبرسانی به مناطق تحت پوشش، ۱۴ کیلومتر خط انتقال با قطر ۸۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه بهره‌برداری از این مخزن به بهبود وضعیت آبرسانی به حدود ۴۰ هزار مشترک کمک می‌کند، گفت: جمعیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، مدیریت توزیع آب را در زمان اوج مصرف و شرایط اضطراری بهبود می‌بخشد.

تکمیل رینگ آبرسانی یزد به ۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

علمدار در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح رینگ بزرگ آبرسانی شهر یزد اظهار کرد: این طرح شامل ۱۶۸ کیلومتر خط انتقال و آبرسانی و مخازنی با ظرفیت مجموع ۱۷۰ هزار مترمکعب است که تاکنون ۹۷ کیلومتر از خطوط آن اجرا شده و پیشرفت فیزیکی ساخت مخازن نیز از ۹۵ درصد فراتر رفته است.

وی افزود: با تکمیل مخازن جدید رینگ آبرسانی، ظرفیت مجموع ذخایر آب شرکت آب و فاضلاب استان با احتساب مخازن موجود به ۲۸۰ هزار مترمکعب می‌رسد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امکان تاب‌آوری شبکه آبرسانی شهر در زمان قطع آب تا ۴۸ ساعت فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به نیاز مالی برای تکمیل این طرح بیان کرد: برای اجرای بخش‌های باقی‌مانده رینگ بزرگ آبرسانی شهر یزد، ۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است.

علمدار در پایان تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال آب در کنار مدیریت مصرف و حفاظت از منابع موجود، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و تداوم تأمین آب شرب شهروندان در شرایط کم‌آبی دارد.