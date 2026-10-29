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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

برگزاری ۵ هزار دادگاه علنی برخط در خوزستان شفافیت را ارتقا داد

برگزاری ۵ هزار دادگاه علنی برخط در خوزستان شفافیت را ارتقا داد

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: برگزاری بیش از پنج هزار دادگاه علنی برخط در استان در هفت ماهه امسال، نقش مهمی در ارتقای شفافیت و توسعه دادرسی الکترونیک داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در ارتباط با اقدامات دادگستری در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با اشاره به رشد ۸۳ درصدی برگزاری دادگاه‌های برخط در مقایسه با مدت مشابه، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۵ هزار و ۴۳ فقره دادگاه علنی برخط در شعب مختلف قضایی استان برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری برخط این جلسات دستاوردهای متعددی همچون شفاف‌سازی رسیدگی‌ها، افزایش دانش قضایی جامعه، تقویت اعتماد عمومی به احکام و کاهش محسوس هزینه‌ها و ترددهای غیرضروری به مراجع قضایی را به همراه دارد و فرصتی کم‌نظیر برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: توسعه عدالت الکترونیک و بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های نوین با هدف تسریع در رسیدگی‌ها، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش شفافیت، با جدیت در تمامی حوزه‌های قضایی استان پیگیری و اجرا می‌شود.

کد مطلب 6993517

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