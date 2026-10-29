برگزاری ۵ هزار دادگاه علنی برخط در خوزستان شفافیت را ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در ارتباط با اقدامات دادگستری در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با اشاره به رشد ۸۳ درصدی برگزاری دادگاه‌های برخط در مقایسه با مدت مشابه، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۵ هزار و ۴۳ فقره دادگاه علنی برخط در شعب مختلف قضایی استان برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری برخط این جلسات دستاوردهای متعددی همچون شفاف‌سازی رسیدگی‌ها، افزایش دانش قضایی جامعه، تقویت اعتماد عمومی به احکام و کاهش محسوس هزینه‌ها و ترددهای غیرضروری به مراجع قضایی را به همراه دارد و فرصتی کم‌نظیر برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: توسعه عدالت الکترونیک و بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های نوین با هدف تسریع در رسیدگی‌ها، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش شفافیت، با جدیت در تمامی حوزه‌های قضایی استان پیگیری و اجرا می‌شود.