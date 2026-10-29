به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در آیین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی و تجلیل از برگزیدگان ششمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای کشور با اشاره به رشد تعداد دانش‌آموزان برتر کشوری استان، از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و مجموعه عوامل آموزشی و پژوهشی قدردانی کرد و حمایت از دانش‌آموزان مستعد پس از کسب موفقیت را ضروری دانست.

ضرورت حمایت از استعدادها پس از کسب موفقیت

سهرابی با تأکید بر اینکه شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی باید با فراهم‌کردن زمینه رشد و پرورش آن‌ها همراه باشد، اظهار کرد: آموزش و پرورش نباید دانش‌آموزی را که با تلاش و پشتکار در رقابت‌های علمی به موفقیت رسیده است، پس از کسب رتبه به حال خود رها کند؛ بلکه باید شرایط ادامه مسیر علمی و پژوهشی او را فراهم سازد.

وی با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان افزود: موفقیت در جشنواره‌ها و مسابقات علمی، پایان مسیر نیست و حمایت از برگزیدگان باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه شکوفایی بیشتر توانمندی‌ها و استمرار دستاوردهای آنان فراهم شود.

مشارکت دانش‌آموزان در شناسایی مسائل آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان همچنین بر ضرورت شنیدن دیدگاه‌های دانش‌آموزان و بهره‌گیری از نظرات آنان برای شناسایی و حل مسائل آموزش و پرورش تأکید کرد.

وی مشارکت دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس و داوران را در بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی حائز اهمیت دانست و بر استفاده از ظرفیت تجربه‌ها و پیشنهادهای این گروه‌ها برای بهبود روند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد.

سهرابی با اشاره به ظرفیت جشنواره نوجوان خوارزمی و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، تقویت ارتباط میان این مجموعه‌ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی را ضروری دانست.

به گفته وی، توجه به دستاوردهای دانش‌آموزان، معرفی توانمندی‌های آنان و ایجاد زمینه ارتباط مؤثرتر با نهادهای مرتبط، می‌تواند در تقویت فعالیت‌های پژوهشی و حمایت از استعدادهای برتر نقش داشته باشد.

تأکید بر نقش مدارس در پرورش استعدادهای دانش‌آموزی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نقش مدیران مدارس و عوامل آموزشی در شناسایی و تقویت استعدادهای دانش‌آموزی، بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به فعالیت‌های علمی، پژوهشی و خلاقانه دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی فراهم‌کردن فرصت برای بروز توانمندی‌های دانش‌آموزان و حمایت از ایده‌ها و فعالیت‌های پژوهشی آنان را از موضوعات مهم در مسیر ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی دانست.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره نوجوان خوارزمی و مسابقات پژوهش‌سراها

در این آیین، از هشت دانش‌آموز برگزیده مرحله کشوری یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی و سه دانش‌آموز برگزیده ششمین دوره مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای کشور تجلیل شد.

همچنین از تلاش‌های عوامل اجرایی، ناظران، داوران و دبیران راهنمای این رقابت‌ها قدردانی به عمل آمد.

در بخش گفت‌وگوی این نشست نیز دانش‌آموزان برگزیده و حاضران، تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره روند برگزاری جشنواره، حمایت از دانش‌آموزان مستعد و تقویت ارتباط مدارس با مراکز پژوهشی مطرح کردند.

ضرورت معرفی بهتر جشنواره‌ها در مدارس، توجه بیشتر به دستاوردهای دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.