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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

خط قرمز سازمان غذا و دارو در بررسی نمونه‌های دارویی

خط قرمز سازمان غذا و دارو در بررسی نمونه‌های دارویی

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، از الزام ارسال نمونه‌های دارویی مکشوفه و نمونه‌های اخذ شده از واحدهای تولیدی به آزمایشگاه مرجع از طریق سامانه لیمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل گفت: نمونه‌های دارویی مکشوفه ارجاع‌شده از سوی مراجع قضایی، دادگاه‌ها و پلیس مبارزه با مواد مخدر باید از طریق سامانه آزمایشگاه مرجع غذا و دارو (LIMS) ارسال شوند تا بررسی‌های لازم برای تعیین ماهیت آنها انجام گیرد.

وی افزود: نمونه‌های اخذشده از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جریان بازدیدها و بازرسی‌ها نیز باید حسب مورد از طریق این سامانه به آزمایشگاه مرجع ارسال شوند و نتایج بررسی‌ها پس از دریافت، به اداره کل دارو اعلام شود.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت نداشتن دسترسی به سامانه لیمز، باید موضوع را از طریق دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان پیگیری کنند.

عبداللهی‌اصل افزود: اجرای این فرآیند با هدف ساماندهی ارسال نمونه‌ها، تسهیل بررسی‌های آزمایشگاهی و پیگیری نتایج مرتبط با فرآورده‌های دارویی انجام می‌شود.

کد مطلب 6993519
حبیب احسنی پور

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