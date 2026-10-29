اعتبارات قرارگاه ملی مسجد محوری به صورت شفاف بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی ظهر پنج شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان، اظهار کرد: همان‌گونه که فرهنگ مظلوم واقع شده مساجد و مسجد محوری نیز مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مسجد می‌تواند محور حل بسیاری از مسائل اجتماعی در محلات و روستاها باشد و در صورتی که در هر محله یا روستا مسجدی فعال باشد و روحانی یا مربی فرهنگی محور فعالیت‌ها قرار گیرد می‌توان ظرفیت‌های مردمی را شناسایی و فعال کرد و در زمینه‌هایی مانند حل اختلافات خانوادگی، کمک به نیازمندان، افزایش همدلی و مشارکت اجتماعی و تقویت فعالیت هیئت‌ها گام برداشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تفاوت عملکرد مساجد فعال با مساجدی که برنامه‌های فرهنگی ندارند، تصریح کرد: برخی مساجد به پایگاه فعالیت‌های اجتماعی و تربیتی تبدیل شده‌اند اما فعالیت در برخی دیگر به برگزاری نماز محدود است و باید با تقویت مسجد محوری زمینه حضور موثر مردم، به ویژه جوانان در فعالیت‌های فرهنگی فراهم شود.

حجت الاسلام سیاوشی با اشاره به پیگیری‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی برای حمایت از قرارگاه ملی مسجد محوری بیان کرد: اعتبارات قابل توجهی برای این موضوع پیش‌بینی شده اما باید بررسی شود چه میزان از این منابع تخصیص یافته و تا چه اندازه به اهداف تعیین شده رسیده است.

وی ادامه داد: در ساختار قرارگاه ملی مسجد محوری دستگاه‌هایی از جمله ستادهای مرتبط با ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های مدیریت شهری و روستایی نقش دارند و لازم است این دستگاه‌ها با هماهنگی بیشتری برنامه‌ها را دنبال کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حضور روحانیون و مربیان فرهنگی در مساجد گفت: هدف از اختصاص اعتبارات تقویت فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی و ایجاد محوریت برای مساجد است و باید مشخص شود چه میزان از منابع تخصیص یافته به این اهداف اختصاص پیدا کرده و چه موانعی در مسیر اجرا وجود دارد.

وی با اشاره به لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان گزارش روشنی از میزان دریافت و نحوه هزینه کرد اعتبارات ارائه دهند تا در صورت وجود مشکل کمیسیون فرهنگی بتواند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند.

حجت الاسلام سیاوشی یکی از موانع جذب اعتبارات فرهنگی را تبدیل احکام قانونی به دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی دانست و افزود: تا زمانی که سازوکار هزینه کرد منابع مشخص نباشد امکان تخصیص و استفاده موثر از اعتبارات فراهم نمی‌شود.

وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند اعتبارات اختصاص یافته در چه زمینه‌هایی هزینه خواهد شد و چه برنامه‌ای برای اجرای مصوبات دارند و کمیسیون فرهنگی نیز این موضوع را از دستگاه‌های مرتبط مطالبه کرده و در صورت اجرا نشدن تعهدات آن را پیگیری خواهد کرد.