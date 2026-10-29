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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

گذر امواج ناپایدار بارشی و رعدوبرق خوزستان را فرا می‌گیرد

گذر امواج ناپایدار بارشی و رعدوبرق خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، با توجه به شرایط ناپایدار جو و گذر ریزموج‌ها، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط استان ابرناکی، بارش پراکنده گاهی رعدوبرق به‌ویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالی، و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک محلی و موقتی در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت رطوبت و دمای هوا افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل، مناطق جنوبی، جنوب غربی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق شامگاهی و صبحگاهی مورد انتظار است، ضمن اینکه طی امروز کاهش محسوس دما و فردا افزایش دما در سطح استان رخ خواهد داد و شمال خلیج فارس نیز تا اواخر روز یکشنبه مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۶.۹ و ایذه با دمای ۱۴.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در بیشینه دمای ۳۴.۸ و کمینه دمای ۲۰.۲ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.

کد مطلب 6993523

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