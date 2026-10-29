به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری از اختصاص ۱۴۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های سامان‌دهی، احیا، مرمت، تجهیز، مطالعه و پژوهش در مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وق با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی، صیانت از ارزش‌های معماری و هنری و فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری و معرفی این مجموعه جهانی، از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های اجرایی در این حوزه است.

جباری افزود: اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه در قالب چند طرح اجرایی و حفاظتی هزینه خواهد شد که مرمت تزئینات معماری، سامان‌دهی بخش‌های مختلف مجموعه، بهسازی فضاها و ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی و تأسیساتی را در بر می‌گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با تشریح ردیف‌های اعتباری این پروژه بیان کرد: برای سامان‌دهی و مرمت بخش‌هایی از بنا و محوطه تاریخی ۱۱ میلیارد تومان، برای مرمت تزئینات و اجزای معماری از جمله کاشی‌کاری معرق، مقرنس، قطاربندی، گچ‌بری و کاربندی ۲۷ میلیارد تومان و برای طرح‌های سامان‌دهی، طراحی و مطالعات مرتبط با مجموعه ۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

جباری ادامه داد: همچنین ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل و سامان‌دهی فضاهای مرتبط با مجموعه و ۱۸ میلیارد تومان برای خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی، سیستم‌های حفاظتی، تأمین برق و تجهیزات اداری و آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت مستمر از این اثر ارزشمند تاریخی تصریح کرد: اجرای طرح‌های مرمتی باید در راستای صیانت از اصالت بناها، حفظ تزئینات تاریخی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به بخش‌های مختلف مجموعه انجام شود. همچنین ارتقای تجهیزات حفاظتی و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند به افزایش کیفیت نگهداری و مدیریت این میراث ارزشمند کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تاکید کرد: مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان به شمار می‌رود و حفاظت از آن علاوه بر صیانت از میراث گذشتگان، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری اردبیل و انتقال این سرمایه فرهنگی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند