عارف امرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت راه‌های استان اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود شرایط عبور و مرور و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات بهسازی محورهای روستایی بخش اتیوند جنوبی شهرستان دلفان و ترمیم پل بدرآباد در محور خرم‌آباد ـ پلدختر اجرا شده است.

بهسازی محورهای روستایی اتیوند جنوبی دلفان

امرایی با اشاره به اجرای عملیات راهداری در محورهای روستایی ورن، شاخ و جعفرآباد در بخش اتیوند جنوبی شهرستان دلفان گفت: این عملیات با استفاده از ماشین‌آلات سنگین راهداری شهرستان و با هدف بهبود وضعیت راه‌های روستایی و تسهیل تردد ساکنان منطقه انجام شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی شامل تیغه‌زنی، تسطیح و رگلاژ مسیر، ریزش‌برداری و رفع آب‌شستگی‌های سطح راه بوده است که در بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای نقش دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان ادامه داد: رسیدگی به راه‌های روستایی و ارتقای کیفیت مسیرهای دسترسی، از اقدامات مستمر این اداره‌کل برای بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان مناطق روستایی استان است.

بازسازی و ترمیم پل بدرآباد در محور خرم‌آباد ـ پلدختر

امرایی همچنین از اجرای عملیات خاکریزی، بازسازی و ترمیم پل بدرآباد در محور خرم‌آباد ـ پلدختر خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و به‌کارگیری نیروی انسانی توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خرم‌آباد اجرا شده است.

وی با اشاره به اهمیت نگهداری از سازه‌های موجود در شبکه راه‌های استان افزود: اجرای اقدامات ترمیمی و تقویت زیرساخت‌های پل‌ها، در راستای صیانت از پایداری سازه‌های عبوری و نگهداری از محورهای ارتباطی انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان تأکید کرد: تداوم عملیات نگهداری و بهسازی راه‌ها و سازه‌های جاده‌ای، با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران راه‌های استان دنبال می‌شود.