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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

جمعه آخرین مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت

جمعه آخرین مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت

مهلت ثبت‌نام در دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت که از چهارم آبان‌ مجدداً فعال شده بود، روز جمعه ۸ آبان‌ ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرصت مجدد برای افرادی در نظر گرفته شده که به هر دلیل در مهلت اولیه موفق به ثبت‌نام در این آزمون نشده‌ بودند و اکنون می‌توانند با مراجعه به درگاه تعیین‌شده، فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

بر اساس اعلام سازمان بهزیستی، تاریخ قطعی برگزاری آزمون، ۲۹ آبان‌ ۱۴۰۵ است و متقاضیان واجد شرایط باید در بازه زمانی اعلام‌شده برای ثبت‌نام اقدام کنند و این فرصت را به روزهای پایانی موکول نکنند.

سعید خادمی، سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، رشته‌های شغلی و شرایط پذیرش داوطلبان بر اساس نیازهای اعلام‌شده دستگاه‌های اجرایی و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون تعیین شده است. بنابراین، متقاضیان لازم است پیش از ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش و سایر ضوابط مربوط را به‌دقت مطالعه کنند.

خادمی از متقاضیان خواست برای ثبت‌نام به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند

کد مطلب 6993528
حبیب احسنی پور

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