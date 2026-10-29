به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، با تأکید بر اهمیت دوران نوجوانی و دانش‌آموزی، این مقطع را فرصتی برای خودسازی، کسب آمادگی و ایفای نقش در آینده کشور دانست.

زاکانی در ادامه اظهار کرد: جامعه ۱۶ تا ۱۷ میلیونی دانش‌آموزان، ظرفیتی بی‌نظیر برای کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: شهید فهمیده و دیگر نوجوانانی که در مسیر انقلاب نقش‌آفرینی کردند، نشان دادند که دانش‌آموزان نیز می‌توانند مسئولیت‌های بزرگ و ارزشمندی بر عهده بگیرند.

شهردار تهران با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده، بر ضرورت حرکت در مسیر رضایت الهی تأکید کرد و گفت: مؤمنان باید کارهای خود را برای رضایت خداوند انجام دهند و به این باور برسند که خداوند ناظر بر اعمال آنان است.

زاکانی با بیان اینکه تقویت ارتباط با خداوند به تمرین و ممارست نیاز دارد، افزود: نوجوانان باید از دوران دانش‌آموزی برای ساختن شخصیت خود و حرکت در مسیر ارزش‌های الهی تلاش کنند.

وی خدمت‌رسانی را از مسئولیت‌های مهم دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: دانش‌آموزان باید دامنه فعالیت‌های خود را از محیط مدرسه فراتر ببرند و در خانه، مسجد و جامعه نیز با رفتار و تلاش خود منشأ اثر باشند.

شهردار تهران همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به علم‌آموزی و تهذیب نفس تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید با تلاش مستمر در مسیر پیشرفت علمی حرکت کنند و خود را برای رسیدن به قله‌های افتخار آماده سازند.

زاکانی در پایان با اشاره به ضرورت ساخت ایران قوی و تحقق تمدن نوین اسلامی، بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور تأکید کرد.