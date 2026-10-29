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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

زاکانی:دوران دانش‌آموزی فرصت خودسازی وآمادگی برای مسئولیت‌های بزرگ است

زاکانی:دوران دانش‌آموزی فرصت خودسازی وآمادگی برای مسئولیت‌های بزرگ است

ری- شهردار تهران با اشاره به ظرفیت جامعه ۱۶ تا ۱۷ میلیونی دانش‌آموزان کشور، دوران نوجوانی را فرصتی برای خودسازی، علم‌آموزی و آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ در آینده ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، با تأکید بر اهمیت دوران نوجوانی و دانش‌آموزی، این مقطع را فرصتی برای خودسازی، کسب آمادگی و ایفای نقش در آینده کشور دانست.

زاکانی در ادامه اظهار کرد: جامعه ۱۶ تا ۱۷ میلیونی دانش‌آموزان، ظرفیتی بی‌نظیر برای کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: شهید فهمیده و دیگر نوجوانانی که در مسیر انقلاب نقش‌آفرینی کردند، نشان دادند که دانش‌آموزان نیز می‌توانند مسئولیت‌های بزرگ و ارزشمندی بر عهده بگیرند.

شهردار تهران با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده، بر ضرورت حرکت در مسیر رضایت الهی تأکید کرد و گفت: مؤمنان باید کارهای خود را برای رضایت خداوند انجام دهند و به این باور برسند که خداوند ناظر بر اعمال آنان است.

زاکانی با بیان اینکه تقویت ارتباط با خداوند به تمرین و ممارست نیاز دارد، افزود: نوجوانان باید از دوران دانش‌آموزی برای ساختن شخصیت خود و حرکت در مسیر ارزش‌های الهی تلاش کنند.

وی خدمت‌رسانی را از مسئولیت‌های مهم دانش‌آموزان دانست و اظهار کرد: دانش‌آموزان باید دامنه فعالیت‌های خود را از محیط مدرسه فراتر ببرند و در خانه، مسجد و جامعه نیز با رفتار و تلاش خود منشأ اثر باشند.

شهردار تهران همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به علم‌آموزی و تهذیب نفس تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید با تلاش مستمر در مسیر پیشرفت علمی حرکت کنند و خود را برای رسیدن به قله‌های افتخار آماده سازند.

زاکانی در پایان با اشاره به ضرورت ساخت ایران قوی و تحقق تمدن نوین اسلامی، بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6993531

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