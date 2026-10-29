به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر علیزاده ظهر پنج شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان با اشاره به فعالیت‌های مجلس در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت و جانبازان اظهار کرد: در این زمینه ۲ محور اصلی شامل توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط دشوار ورزشکاران در مسیر آماده سازی برای رقابت‌های بین‌المللی بیان کرد: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود ورزشکاران کشور توانستند عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارند و مجلس نیز در حد توان برای رفع مشکلات آنها تلاش کرده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی برای رقابت‌های پارالمپیک لس‌آنجلس در سال ۲۰۲۸ تصریح کرد: حمایت از ورزشکاران قهرمان و فراهم کردن زمینه حضور موفق آن‌ها در رقابت‌های آینده از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش ورزش همگانی برای افراد دارای معلولیت و جانبازان گفت: اگر این افراد از فعالیت‌های ورزشی فاصله بگیرند ممکن است با مشکلات اجتماعی و فردی مواجه شوند در نتیجه فراهم کردن زمینه مشارکت همه افراد دارای معلولیت در فعالیت‌های ورزشی از اولویت‌های این حوزه است.

علیزاده ادامه داد: جلساتی با وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شده تا زمینه شناسایی و حمایت از افراد دارای معلولیت و توسعه ورزش همگانی برای آن‌ها فراهم شود.

وی همچنین به ضرورت افزایش آگاهی معلمان تربیت‌بدنی درباره مسائل مرتبط با معلولیت اشاره کرد و افزود: موضوع پیش‌بینی ۲ واحد درسی مرتبط با شناخت معلولیت در نظام آموزش عالی و ارتقای آگاهی معلمان ورزش مدارس در حال پیگیری است تا آن‌ها شناخت بیشتری از شرایط دانش‌آموزان دارای معلولیت داشته باشند و متناسب با نیازهای آن‌ها عمل کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال ورزشکاران قهرمان و رفع موانع قانونی در این زمینه را از دیگر موضوعات مورد پیگیری دانست و بیان کرد: برخی مشکلات مرتبط با قانون سرباز قهرمان و پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه در حال بررسی است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت اصلاح قانون یا ارائه استفساریه زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به نقش مجلس و کمیسیون فرهنگی در مسائل فرهنگی کشور به موضوع بودجه فرهنگی پرداخت و تاکید کرد: بررسی و پیگیری مسائل و نیازهای حوزه فرهنگ باید با توجه به دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان این عرصه دنبال شود.