به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در روز ملی انار، بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و تکمیلی، کاهش ضایعات، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده صادرات این محصول راهبردی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه ایران در تولید انار اظهار داشت: ایران با تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انار از تولیدکنندگان بزرگ این محصول در جهان است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ادامه داد: برخورداری از تنوع اقلیمی، ارقام بومی ارزشمند و کیفیت مطلوب محصول، ظرفیت مناسبی برای توسعه بازارهای صادراتی و گسترش صنایع فرآوری انار در کشور فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: با وجود ظرفیت بالای تولید انار در کشور، توسعه صادرات نباید تنها به عرضه محصول تازه محدود بماند.

ذوالفقاری در مورد ظرفیت‌های متنوع فرآوری انار تصریح کرد: تولید صنعتی آب انار، کنسانتره، رب انار، اسانس و سایر فرآورده‌های حاصل از میوه، پوست و هسته انار، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال، زمینه استفاده اقتصادی از بخش بیشتری از محصول و کاهش ضایعات کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی همچنین نوسازی تجهیزات سورتینگ، درجه‌بندی، بسته‌بندی، نگهداری و فرآوری انار را از الزامات ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری این محصول دانست و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، رعایت استانداردهای بین‌المللی، توسعه بسته‌بندی صادراتی و تقویت برند ایرانی می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات، ماندگاری بیشتر و حضور مؤثرتر در بازارهای هدف منجر شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی اذعان داشت: راهبرد اصلی در زنجیره ارزش انار ایران باید عبور از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره فرآوری و تبدیل ظرفیت بالای تولید به درآمد ارزی پایدار باشد.

وی گفت: تحقق این هدف، مستلزم تقویت ارتباط میان باغداران، صنایع تبدیلی و تکمیلی، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و حمایت از توسعه واحدهای فرآوری متناسب با ظرفیت تولید مناطق انارخیز کشور است.