جزییات افزایش تسهیلات رفاهی دانشجویان علوم پزشکی؛ افزایش وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی‌اکبر محمدی، رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، با تشریح آخرین برنامه‌های این صندوق برای حمایت از دانشجویان، از افزایش تسهیلات مرتبط با ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن دانشجویان خبر داد.

افزایش وام ازدواج دانشجویان به ۱۰۰ میلیون تومان

بر اساس اعلام رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، مبلغ وام ازدواج دانشجویان از ۱۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گفته وی، منابع مالی این تسهیلات تأمین شده است و پرداخت آن پس از تصویب نهایی در هیئت امنا و ابلاغ مصوبه انجام خواهد شد.

وی گفت: این تسهیلات از نظر تعداد متقاضیان واجد شرایط، سقف مشخصی ندارد و در صورت تکمیل مدارک، پرداخت آن کمتر از یک هفته زمان خواهد برد.

افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان تا سقف یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان

محمدی خاطرنشان کرد: مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویان نیز برای ترم آینده افزایش می‌یابد. بر این اساس، مبلغ پایه این تسهیلات در تهران به حداقل ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد و با اعمال ضرایب مربوط به شرایط دانشجو و دانشگاه محل تحصیل، سقف آن به یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر اساس اعلام رییس صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت این تسهیلات نیز پس از تکمیل مدارک، کمتر از یک هفته زمان می‌برد.

افزایش وام فرزندآوری به ۶۰ میلیون تومان برای فرزند اول

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت همچنین از برنامه افزایش وام فرزندآوری از سه میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان برای فرزند اول در ترم آینده خبر داد. بر اساس این برنامه، به ازای هر فرزند دیگر، ۱۰ میلیون تومان به مبلغ این تسهیلات افزوده می‌شود. همچنین پیشنهاد افزایش حق اولاد به یک میلیون تومان به هیئت امنای صندوق ارائه شده است.

پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت بدون محدودیت تعداد متقاضیان واجد شرایط

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: تسهیلات چهارگانه مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شامل ودیعه مسکن، فرزندآوری، ازدواج و حق اولاد، بدون سقف عددی برای متقاضیان واجد شرایط و بر اساس معرفی دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود.

افزایش ظرفیت سراهای دانشجویی متأهلی در کشور

وی گفت: در حوزه حمایت از اسکان دانشجویان متأهل نیز سرای دانشجویی متأهلی گلشن در مشهد با ظرفیت ۴۸ واحد افتتاح شده است.

به گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، تعداد واحدهای سراهای دانشجویی متأهلی کشور از ۷۹۰ واحد در چهار سال گذشته به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ واحد افزایش یافته است. همچنین در صورت تأمین اعتبار و تداوم اجرای پروژه‌ها، پیش‌بینی می‌شود تعداد این واحدها تا پایان دولت چهاردهم از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد فراتر رود.

وی افزود: بر اساس این گزارش، افتتاح پروژه‌های جدید سراهای دانشجویی متأهلی در شهرهای شیراز، همدان و شاهرود نیز در برنامه قرار دارد.