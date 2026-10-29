به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز اجرای برنامه سرشماری گونه‌های شاخص حیات‌وحش در زیستگاه‌های استان تهران خبر داد.

عباس‌نژاد با اشاره به روند اجرای این برنامه اظهار کرد: سرشماری گونه‌هایی از جمله قوچ و میش، کل و بز وحشی، آهو و جبیر در زیستگاه‌های مختلف استان در حال انجام است و اطلاعات حاصل از آن، امکان بررسی وضعیت جمعیت و تغییرات این گونه‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: مجموعه حفاظتی جاجرود شامل پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار و منطقه حفاظت‌شده جاجرود، پارک ملی لار، پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده و مناطق حفاظت‌شده ورجین و البرز مرکزی در بخش جنوبی، از جمله محدوده‌های تحت مدیریت این اداره کل هستند که در برنامه سرشماری قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: زیستگاه‌های پیرامون آثار طبیعی ملی تنگه واشی و دریاچه‌های تار و هویر، مناطق شکارممنوع کوه سفید و لار، ارتفاعات و زیستگاه‌های شمال شهر تهران و زیستگاه‌های آزاد، از جمله منطقه ارجمند در شهرستان فیروزکوه، نیز در این پایش بررسی می‌شوند.

عباس‌نژاد با اشاره به مشارکت گروه‌های مختلف در اجرای این برنامه گفت: محیط‌بانان، کارشناسان محیط زیست طبیعی، همیاران محیط زیست، گروه‌های محلی و تشکل‌های زیست‌محیطی در شناسایی و ثبت مشاهدات میدانی همکاری دارند و مشارکت آن‌ها به تکمیل اطلاعات مربوط به وضعیت حیات‌وحش استان کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: داده‌های حاصل از سرشماری، امکان مقایسه جمعیت گونه‌ها با دوره‌های گذشته و شناسایی تغییرات پراکنش آن‌ها را فراهم می‌کند و در شناسایی زیستگاه‌های بااهمیت و ارزیابی ظرفیت‌های حفاظتی مناطق نیز کاربرد دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: نتایج این پایش می‌تواند مبنایی کارشناسی برای بازنگری برنامه‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت و تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در زمینه صیانت از حیات‌وحش و تنوع زیستی استان باشد.