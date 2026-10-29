سردار جلالی نشان خادمی افتخاری مسجد مقدس جمکران را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران در دیدار صبح پنجشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد با سردار غلامرضا جلالی، با هدف تجلیل از وی به رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اهدا شد.

این دیدار در سالن جلسات آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد و موضوعاتی همچون پدافند غیرعامل، تأمین امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور محور گفت‌وگوهای طرفین بود.

در این نشست، بر ضرورت افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی و تقویت تدابیر پیشگیرانه تأکید شد و دو طرف درباره اهمیت اتخاذ رویکردهای مؤثر برای مقابله با مخاطرات و حفظ پایداری زیرساخت‌های کشور به تبادل نظر پرداختند.

سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در این دیدار با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ عملکرد بخش‌های حیاتی کشور اظهار کرد: استمرار فعالیت زیرساخت‌های اساسی و جلوگیری از اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر لزوم تداوم خدمات عمومی افزود: بخش‌هایی نظیر برق، آب، گاز، ارتباطات و رسانه از جمله حوزه‌هایی هستند که حفظ کارکرد آن‌ها در شرایط بحرانی و جنگی ضرورت دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین با اشاره به نقش برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده در مواجهه با تهدیدها بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند در حفظ فعالیت این بخش‌ها و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی مؤثر باشد.

جلالی تداوم خدمات‌رسانی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی را از ضرورت‌های مقابله با تهدیدهای دشمن دانست و بر اهمیت آمادگی قبلی برای حفظ کارکرد بخش‌های مختلف کشور در شرایط دشوار تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با اشاره به اهمیت ملاحظات پدافندی و امنیتی، بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف حفاظت و صیانت از این مکان مقدس تأکید کرد.

اجاق‌نژاد با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام جامعه، وحدت اجتماعی و هوشیاری در برابر تهدیدهای دشمن را از موضوعات مهم در شرایط کنونی دانست و بر لزوم توجه به مسائل امنیتی پیرامون مسجد مقدس جمکران تأکید کرد.

در این دیدار، موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، استمرار خدمات عمومی و ضرورت تقویت آمادگی در برابر تهدیدها مورد بررسی قرار گرفت و در پایان، نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران به سردار غلامرضا جلالی اهدا شد.