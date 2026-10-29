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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز+ فیلم

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز+ فیلم

سه نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیر مجاز منفجر شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: سه نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیر مجاز در جنوب تنگه هرمز منفجر شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شدند.

در این اطلاعیه آمده است:

طی شبانه روز گذشته سه فروند نفتکش متخلف در هنگام عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز پس از برخورد با مین دچار انفجار و آتش سوزی شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شده اند.

این نفتکش‌ها، تمامی سامانه های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدارهای نیروی دریایی سپاه در تلاش بودند از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شوند که با اصابت به مین دریایی منفجر شدند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز، آلوده بوده و مالکان وخدمه شناورها در قبال عبور از این مسیرها مسئول هستند و نباید به توهمات سنتکام در فضای مجازی توجه نمایند.

واقعیت در میدان مشخص می شود، هر گونه اقدام تحریک آمیز با حمایت و شرارت ارتش تروریست و متجاوز امریکا که مقررات این تنگه را نادیده بگیرد با قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6993540
رامین عبداله شاهی

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