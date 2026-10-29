به گزارش روابط عمومی خانه معدن خراسان جنوبی ،‌علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند صبح پنج شنبه در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۶)، اظهار کرد: خراسان جنوبی با برخورداری از ۵۸ ماده معدنی شناخته‌شده، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های معدنی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع وابسته دارد.



وی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم معرفی هدفمند فرصت‌های اقتصادی استان و ایجاد ارتباط مؤثر میان صاحبان ذخایر معدنی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است؛ مسیری که می‌تواند زمینه ورود سرمایه و فناوری به بخش معدن را فراهم کند.



فرآوری مواد معدنی؛ مسیر افزایش ارزش افزوده



رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع پایین‌دستی معدن بیان کرد: هدف از معرفی توانمندی‌های معدنی استان، صرفاً شناساندن ذخایر نیست، بلکه باید این ظرفیت‌ها به طرح‌های اجرایی و فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.



خامه‌زر ادامه داد: از اکتشاف و استخراج تا فرآوری مواد معدنی، تولید محصولات نهایی و ارائه خدمات تخصصی، بخش‌های مختلفی از زنجیره معدن وجود دارد که می‌توانند زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط را فراهم کنند.



وی جلوگیری از خام‌فروشی را یکی از اولویت‌های مهم بخش معدن دانست و گفت: زمانی که مواد معدنی در داخل استان فرآوری شوند و زنجیره ارزش آن‌ها توسعه یابد، امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بهره‌مندی بیشتر اقتصاد منطقه از منافع این ذخایر فراهم می‌شود.



رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: توسعه صنایع فرآوری می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی مواد معدنی، به ایجاد اشتغال، تقویت فعالیت‌های تولیدی، افزایش گردش مالی و توسعه صادرات استان کمک کند.



سرمایه‌گذاری معدنی باید با محدودیت‌های آبی سازگار باشد



خامه‌زر با اشاره به شرایط اقلیمی خراسان جنوبی و محدودیت منابع آبی اظهار کرد: توسعه صنایع معدنی باید متناسب با ظرفیت‌های زیرساختی و شرایط محیطی استان دنبال شود و در این میان، جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کم‌آب‌بر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی تصریح کرد: در انتخاب طرح‌های صنعتی باید علاوه بر توجیه اقتصادی، میزان مصرف آب و انرژی، نوع فناوری مورد استفاده و امکان ایجاد ارزش افزوده در داخل استان مورد توجه قرار گیرد.



به گفته رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، انتخاب طرح‌های متناسب با شرایط اقلیمی خراسان جنوبی می‌تواند ضمن کمک به صیانت از منابع محدود، زمینه توسعه متوازن و پایدار بخش معدن را فراهم کند.



ایران کانماین؛ فرصتی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری



خامه‌زر با اشاره به حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۶ گفت: اتاق بازرگانی بیرجند با همکاری کمیسیون معدن، خانه معدن و تشکل‌های مرتبط، طی سال‌های اخیر معرفی ظرفیت‌های معدنی استان در این رویداد تخصصی را دنبال کرده است.



وی افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط با شرکت‌های معدنی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی فراهم می‌کند و می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و سرمایه‌گذاری منجر شود.



رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: انتظار می‌رود با تقویت تعاملات شکل‌گرفته در این رویداد، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بیشتری در بخش معدن خراسان جنوبی فراهم شود و ارتباط میان ظرفیت‌های موجود و منابع مالی و فناوری مورد نیاز توسعه یابد.



توسعه معدن به رونق کسب‌وکارهای مرتبط منجر می‌شود



خامه‌زر با بیان اینکه افزایش سهم معدن در اقتصاد استان از اهداف مهم فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، معرفی فرصت‌های اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و فعالان معدنی وابسته است.



وی افزود: آثار اقتصادی توسعه معدن تنها به استخراج مواد معدنی محدود نمی‌شود، بلکه گسترش خدمات فنی و مهندسی، حمل‌ونقل، تأمین تجهیزات و سایر فعالیت‌های پشتیبان نیز می‌تواند فرصت‌های شغلی و اقتصادی جدیدی در استان ایجاد کند.



رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: راهبرد اصلی باید بر جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه صنایع فرآوری متناسب با شرایط استان و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی متمرکز باشد تا ذخایر موجود به ثروت پایدار، ارزش افزوده بیشتر و اشتغال ماندگار تبدیل شوند.



وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۶ و تداوم ارتباط با فعالان اقتصادی، جایگاه خراسان جنوبی در بخش معدن کشور تقویت شود و این بخش سهم بیشتری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.