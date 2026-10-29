بن گویر خواستار بازداشت رهبران احزاب عرب شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از شاباک خواست رهبران احزاب عربی را که در انتخابات این هفته آرای قابل‌توجهی به دست آورده‌اند، بازداشت کند.

بن‌گویر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: شاباک باید همین امروز صبح دستور بازداشت رهبران احزاب عربی مظنون به دست داشتن در دریافت پول از قطر را صادر کند.

او به ادعاهای اثبات‌نشده چند وزیر اشاره داشت که بر اساس آن‌ها، این احزاب از قطر کمک مالی دریافت کرده‌اند؛ ادعاهایی که در شرایطی مطرح می‌شود که نه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و نه بلوک مخالفان نتوانسته‌اند در انتخابات اکثریت کرسی‌ها را به دست آورند و احزاب عربی ممکن است در تعیین ترکیب کابینه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.