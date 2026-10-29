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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

گامی هدفمند برای تدوین برنامه‌های اقتصادی حوزه صمت در البرز

گامی هدفمند برای تدوین برنامه‌های اقتصادی حوزه صمت در البرز

کرج- معاون امور اقتصادی استاندار البرز، شناسایی ظرفیت‌ها، آسیب‌شناسی موانع و تدوین برنامه‌های هدفمند برای توسعه را از مهم‌ترین اهداف برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران صمت البرز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی بوربور در پایان نشست ویژه شورای معاونان صمت استان که با حضور محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز، معاونان، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: آمار و اطلاعات ارائه‌شده در این نشست، بیانگر سهم و جایگاه قابل توجه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان است و همین موضوع، ضرورت توجه ویژه به مسائل و ظرفیت‌های این حوزه را دوچندان می‌کند.

شناخت دقیق مسائل اقتصادی؛ پیش‌نیاز تصمیم‌گیری مؤثر

وی با اشاره به بررسی مسائل و چالش‌های بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت افزود: در این نشست، اطلاعات و آمار تخصصی حوزه‌های مختلف همراه با تحلیل وضعیت موجود، مشکلات و موانع پیش‌رو مطرح شد و زمینه مناسبی برای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها و نیازهای استان فراهم آمد.

بوربور تصریح کرد: در این جلسات به دنبال آن هستیم که ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف، مسائل و گلوگاه‌های موجود را شناسایی کنیم تا بتوانیم متناسب با راهبردهای ملی و منطقه‌ای، راهکارهای عملیاتی و پیشنهادهای مؤثری برای رفع موانع و تسریع روند توسعه اقتصادی استان تدوین کنیم.

از شناسایی ظرفیت‌ها تا تدوین برنامه‌های اجرایی

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به بررسی موضوعات مرتبط با اصناف و اتحادیه‌ها، صادرات غیرنفتی، معادن و سایر بخش‌های تخصصی صمت خاطرنشان کرد: در این نشست، شناخت جامعی از بخشی از ظرفیت‌ها و مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت استان حاصل شد و برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده، برنامه‌ریزی هدفمند در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گامی هدفمند برای تدوین برنامه‌های اقتصادی حوزه صمت در البرز

وی افزود: این نشست‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد یافت تا تمامی مسائل و موضوعات مرتبط با این حوزه با حضور مدیران و مسئولان مربوطه بررسی شود و بر اساس اولویت‌ها، مسیر مشخصی برای حل مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای استان ترسیم شود.

توسعه اقتصادی با محوریت منافع مردم

بوربور با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن برنامه‌های اقتصادی استان گفت: مهم‌ترین مسئله این است که بدانیم هر برنامه و اقدامی که برای توسعه صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، چه دستاوردی برای مردم استان خواهد داشت. از این رو، هدف‌گذاری‌ها باید به نتایج ملموس، رفع موانع تولید، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم منتهی شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از مدیرکل صمت البرز و مجموعه همکاران این اداره‌کل برای برنامه‌ریزی و ارائه گزارش‌های تخصصی، ابراز امیدواری کرد که تداوم این نشست‌ها، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و حرکت هدفمندتر در مسیر توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.

کد مطلب 6993555

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