به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات در آیین رونمایی از گزارش فرایند ایران ۱۴۰۴، با اشاره به نشانه‌های فناوری‌گریزی و سردرگمی در سازمان‌ها، بر ضرورت آمادگی کسب‌وکارها برای مواجهه با بحران و جلوگیری از اختلال در بهره‌وری تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم و رئیس پیشین شرکت ارتباطات زیرساخت، کاهش بخشی از هیجان اولیه سازمان‌ها در مسیر تحول را از تفاوت‌های گزارش امسال با دوره‌های گذشته دانست.

او شرایط اخیر کشور و جنگ تحمیلی را از عوامل احتمالی این وضعیت برشمرد و به تأثیر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کسب‌وکارها اشاره کرد.

آذری جهرمی تأکید کرد سازمان‌ها باید فرایندهای خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که در مواجهه با این شرایط، بهره‌وری آن‌ها دچار اختلال نشود.

این سخنان در پنجمین رویداد رونمایی از گزارش فرایند ایران مطرح شد؛ رویدادی که سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران عامل، مدیران ارشد و صاحب‌نظران صنایع مختلف برگزار شد.

گزارش فرایند ایران ۱۴۰۴، حاصل پیمایشی با مشارکت ۵۱۲ نفر از ۳۴۰ سازمان ایرانی است که بررسی می‌کند سازمان‌ها تا چه اندازه روش‌های انجام کار خود را می‌شناسند، مستند می‌کنند، می‌سنجند و بهبود می‌دهند. تعهد مدیران، سرمایه‌گذاری، تحول سازمانی، ابزارهای مدیریت فرایند و کاربرد فرایندکاوی و هوش مصنوعی، پنج محور اصلی آن را تشکیل می‌دهند.

یافته‌های گزارش، فاصله میان توجه به بهبود فرایندها و تأمین منابع آن را نشان می‌دهد: ۳۸ درصد سازمان‌های مشارکت‌کننده اعلام کرده‌اند در سال ۱۴۰۴ هزینه‌ای برای مدیریت فرایندهای کسب‌وکار انجام نداده‌اند. همچنین در ۷۱ درصد این سازمان‌ها، میزان مدل‌سازی و مستندسازی فرایندها از نیمی از فرایندهای سازمان فراتر نرفته است.

در بخش دیگری از رویداد، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، شکل‌گیری درگاه ملی مجوزها را پاسخی به کاستی‌های ارائه خدمات دستگاه‌ها دانست.

او تأکید کرد اگر این خدمات با استانداردهای قابل‌قبول کسب‌وکار ارائه می‌شد، نیازی به ایجاد چنین درگاهی نبود.

پنل «مدیریت فرایند و تحول در صنعت مالی» نیز با حضور معصومه کبریای از مدیران بانکی کشور، حسین نیک‌اخلاق از مدیران بانکی، سعید عابدی از مدیران یک شرکت فعال در حوزه فناوری و کاوه دولتی، معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمندسازی شرکت پست ایران برگزار شد.

در بخش معرفی راهکارها، امیرمهدی کرمانی ابزار فرایندکاوی شرکت تابعه خود را معرفی کرد. فاطمه بیگی، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت مهندسی و شهباز توکلی، مدیر ارشد راهبردی یک شرکت فناور نیز قابلیت‌های راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) این دو شرکت را ارائه کردند.

در پایان، مهرداد آقامحمدعلی کرمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، نتایج گزارش را تشریح کرد. ارائه او به وضعیت بلوغ فرایندی سازمان‌ها، شکاف سرمایه‌گذاری و ظرفیت استفاده از داده‌های عملیاتی برای فرایندکاوی اختصاص داشت.