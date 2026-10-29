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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در لرستان با حضور ۴۵۴۳ داوطلب

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در لرستان با حضور ۴۵۴۳ داوطلب

خرم‌آباد- مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کارشناسان ماده ۲۷، کاردان‌های فنی و معماران تجربی با حضور چهار هزار و ۵۴۳ داوطلب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله میرزایی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کارشناسان ماده ۲۷، کاردان‌های فنی و معماران تجربی از روز پنجشنبه هفتم آبان‌ماه آغاز شده و روز جمعه هشتم آبان‌ماه نیز در نوبت‌های صبح و عصر ادامه دارد.

ثبت‌نام بیش از ۴۵۰۰ داوطلب در آزمون

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان افزود: در مجموع چهار هزار و ۵۴۳ نفر برای حضور در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۸۷۵ نفر زن و سه هزار و ۶۶۸ نفر مرد هستند.

اعلام نتایج آزمون در دی و بهمن‌ماه

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان درباره زمان اعلام نتایج آزمون نیز گفت: نتایج آزمون‌های تستی در دی‌ماه و نتایج آزمون طراحی معماری در بهمن‌ماه سال جاری از طریق درگاه رسمی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6993558

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