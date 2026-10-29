تکریم شیوخ عشایر عراق در حرم رضوی به پاس همراهی در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی در برنامه‌ای با عنوان میزبانی رضوی از شیوخ و زعمای عشایر عراق، میزبان جمعی از سران عشایر این کشور شد؛ برنامه‌ای که با هدف تکریم وفاداری و قدردانی از نقش عشایر عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و با شعار «الاستضافة الرضویة لشیوخ وزعماء عشائر العراق؛ تقدیراً للوفاء وتجسیداً للإخاء» برگزار شد.

این میزبانی در ادامه حضور و همراهی عشایر عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ حضوری که با مشارکت شیوخ و زعمای قبایل عراقی در آیین سوگواری و همراهی با کاروان تشییع در مسیر نجف اشرف به کربلای معلی همراه بود.

برنامه استقبال و همراهی شیوخ و زعمای عشایر عراق از بدو ورود و از پای پرواز تا هتل محل اقامت و سپس حرم مطهر رضوی پیش‌بینی و اجرا شد. در این برنامه، جمعی از خادمان حرم مطهر رضوی برای تکریم میهمانان حضور داشتند.

در حرم مطهر رضوی، مسیر استقبال از میهمانان از ورودی حرم تا صحن جمهوری اسلامی با آیین مهمان نوازی خادمان این حرم مطهر برگزار شد؛ آیینی که در کنار حضور خادمان و عوامل اجرایی، فضای استقبال از این کاروان عراقی را شکل می‌داد.

استقبال تولیت آستان قدس رضوی از شیوخ عشایر عراق

آیت‌الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی، در ورودی رواق دارالولایه از شیوخ و زعمای عشایر عراق استقبال کرد. در این آیین، آیت‌الله قمی، نماینده دفتر رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر فقیه اسفندیاری، معاون امور بین‌الملل آستان قدس رضوی، و رضا خوراکیان، مدیر عالی حرم مطهر رضوی، نیز حضور داشتند.

شیوخ و زعمای عشایر عراق در جریان ورود به حرم مطهر رضوی، با نوای مداحی عربی و ذکر یا علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به این آستان مقدس مشرف شدند. حیدر الصغیر، مداح عراقی، نیز در این آیین اذن دخول را قرائت کرد و میهمانان عراقی با همراهی این نوای عربی، تشرف خود را به بارگاه امام هشتم (ع) آغاز کردند.

در ادامه، کاروان شیوخ و زعمای عشایر عراق به همراه تولیت آستان قدس رضوی و دیگر مسئولان حاضر، به مضجع نورانی حضرت رضا (ع) مشرف شدند. حضور این میهمانان در جوار ضریح مطهر با حال‌وهوایی معنوی همراه بود و آنان در فضای معنوی حرم مطهر به زیارت پرداختند.

در ادامه برنامه زیارتی، زیارت امین‌الله در رواق دارالحفاظ حرم مطهر رضوی توسط صلاح حدادی، خادم عرب‌زبان این آستان مقدس، قرائت شد.

صلاح حدادی همچنین به روضه‌خوانی پرداخت و فضای رواق با مرثیه‌سرایی او رنگ‌وبوی سوگواری گرفت.