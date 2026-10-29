به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور، ظهر پنج شنبه، در دیدار جمعی از دانش‌آموزان دختر دبیرستان فجر شفت با حجت‌الاسلام حکیمی گیلانی، امام جمعه این شهرستان، که به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌آموزان نسل تمدن‌ساز انقلاب اسلامی هستند و تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه خودباوری و علم‌آموزی باید از اولویت‌های جامعه باشد.

فرمانده سپاه شفت، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فکری نسل جوان است و دانش‌آموزان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور، نقش مؤثری در ساختن آینده‌ای روشن دارند.

فرمانده سپاه شفت در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در این شهرستان گفت: برگزاری سه یادواره شهدا از جمله برنامه‌های محوری این هفته است که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار می‌شود.

نقدپور عنوان کرد: برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز در مدرسه شهید بهشتی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای جاویدالاثر از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی همچنین از اعزام سخنرانان، راویان دفاع مقدس و هادیان سیاسی به مدارس شهرستان خبر داد و بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، آشنایی دانش‌آموزان با حماسه‌های دوران دفاع مقدس و افزایش آگاهی و بصیرت آنان اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه شفت افزود: برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای برنامه «رهروان شهدا» با همکاری مدیران مدارس، غبارروبی و گلباران مزار شهدا و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج دانش‌آموزی است.

صیانت از مرزهای فکری و علمی کشور ضروری است

«حجت‌الاسلام احمد حکیمی گیلانی» امام جمعه شهرستان شفت، نیز با تأکید بر اهمیت علم و پژوهش در پیشرفت کشور اظهار کرد: همان‌گونه که صیانت و حفاظت از مرزهای جغرافیایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، حفاظت از مرزهای فکری و علمی نیز ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه دانش، پژوهش و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی افزود: پیشرفت‌های دفاعی و تولید تجهیزات نظامی به دست دانشمندان جوان کشور، نمونه‌ای از توانمندی علمی و ظرفیت بالای نسل جوان ایران اسلامی است.

امام جمعه شفت با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، گفت: روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور آگاهانه و پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، در راهپیمایی این روز ضرورت دارد.

حکیمی گیلانی با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور حوادث مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است، تصریح کرد: آگاهی‌بخشی به نسل جوان درباره تاریخ انقلاب، تقویت روحیه استکبارستیزی و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز است و نسل جوان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش زیادی دارد.

گفتنی است، در پایان این دیدار از دانش‌آموزان فعال در عرصه فرهنگی تقدیر به عمل آمد.