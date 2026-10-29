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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛

ضرورت همکاری فولادسازان برای کاهش فشار قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان نهایی

ضرورت همکاری فولادسازان برای کاهش فشار قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان نهایی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به فشار ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید بر زنجیره فولاد، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای متناسب در بورس کالا برای کنترل رشد قیمت‌ها و تورم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست هم‌اندیشی فولادسازان کشور که در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۵ با حضور رئیس هیئت‌مدیره و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد و بیش از ۲۰ نفر از مدیران عامل کارخانجات بزرگ تولیدکننده فولاد کشور برگزار شد، با اشاره به شرایط تحریم و تورم حاکم بر اقتصاد کشور بر ضرورت تدبیر مشترک فعالان صنعت فولاد برای کنترل و کاهنده کردن سرعت افزایش هزینه ها و قیمت‌ها و واردآمدن فشار بر مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

ضرورت همکاری فولادسازان برای کاهش فشار قیمت های زنجیره فولاد بر مصرف کنندگان نهایی


وی با اشاره به اهمیت اصلاح قیمت مواد اولیه و اثرات آن بر سایر نهاده‌ها از جمله آهن اسفنجی و اسلب تصریح کرد: حوزه فولاد پیوسته‌تر از سایر بخش‌هاست و اثرگذاری زنجیره‌ها بر یکدیگر ایجاب می‌کند که پیش‌قدم شویم و با مدیریت هزینه‌ها و قیمت‌ها، از شتاب تورم در این صنعت بکاهیم.

ضرورت همکاری فولادسازان برای کاهش فشار قیمت های زنجیره فولاد بر مصرف کنندگان نهایی


در این نشست هریک از مدیران عامل بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور،دغدغه‌ها و مباحث موردنظر در فرایند تولید و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را در حضور بهرام سبحانی رئیس و اعضای هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کردند.

کد مطلب 6993570
روح اله صابرزاده

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