به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست هم‌اندیشی فولادسازان کشور که در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۵ با حضور رئیس هیئت‌مدیره و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد و بیش از ۲۰ نفر از مدیران عامل کارخانجات بزرگ تولیدکننده فولاد کشور برگزار شد، با اشاره به شرایط تحریم و تورم حاکم بر اقتصاد کشور بر ضرورت تدبیر مشترک فعالان صنعت فولاد برای کنترل و کاهنده کردن سرعت افزایش هزینه ها و قیمت‌ها و واردآمدن فشار بر مصرف‌کنندگان تأکید کرد.



وی با اشاره به اهمیت اصلاح قیمت مواد اولیه و اثرات آن بر سایر نهاده‌ها از جمله آهن اسفنجی و اسلب تصریح کرد: حوزه فولاد پیوسته‌تر از سایر بخش‌هاست و اثرگذاری زنجیره‌ها بر یکدیگر ایجاب می‌کند که پیش‌قدم شویم و با مدیریت هزینه‌ها و قیمت‌ها، از شتاب تورم در این صنعت بکاهیم.



در این نشست هریک از مدیران عامل بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور،دغدغه‌ها و مباحث موردنظر در فرایند تولید و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را در حضور بهرام سبحانی رئیس و اعضای هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کردند.