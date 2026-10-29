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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

عارف: یزد در مدرسه‌سازی و توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای پیشتاز است

عارف: یزد در مدرسه‌سازی و توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای پیشتاز است

یزد - معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تجربه‌های موفق استان یزد در مدرسه‌سازی و آموزش می‌تواند به‌عنوان الگویی برای ارتقای نظام آموزشی در سایر استان‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه دخترانه بانو فرحناز طاهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان یزد در حوزه مدرسه‌سازی پیشتاز بوده و خیران خوش‌نام و برجسته‌ای در این زمینه فعالیت کرده‌اند؛ موضوعی که در وضعیت سرانه فضای آموزشی استان نیز نمود دارد.

وی با اشاره به اولویت دولت در توسعه آموزش‌های مهارتی افزود: یکی از رویکردهای اصلی دولت، فراهم کردن زمینه تحصیل دانش‌آموزان در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و هنرستانی است تا آنان در کنار آموزش‌های نظری، مهارت‌های مورد نیاز را نیز فرا بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: استان یزد در این زمینه نیز ظرفیت‌های مناسبی دارد و توسعه مدارس و فضاهای آموزشی استاندارد می‌تواند به ارتقای سطح آموزش در استان کمک کند.

عارف با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان یزدی در رقابت‌های علمی و کنکور گفت: امیدواریم با تداوم تلاش‌های انجام‌شده در حوزه آموزش، تجربه‌های موفق استان یزد به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

وی تأکید کرد: وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند با شناسایی و انتقال دستاوردهای ارزشمند استان یزد در حوزه آموزش، زمینه بهره‌گیری دیگر استان‌ها از این تجربه‌ها را فراهم کند.

کد مطلب 6993571

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