به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه دخترانه بانو فرحناز طاهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان یزد در حوزه مدرسه‌سازی پیشتاز بوده و خیران خوش‌نام و برجسته‌ای در این زمینه فعالیت کرده‌اند؛ موضوعی که در وضعیت سرانه فضای آموزشی استان نیز نمود دارد.

وی با اشاره به اولویت دولت در توسعه آموزش‌های مهارتی افزود: یکی از رویکردهای اصلی دولت، فراهم کردن زمینه تحصیل دانش‌آموزان در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و هنرستانی است تا آنان در کنار آموزش‌های نظری، مهارت‌های مورد نیاز را نیز فرا بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: استان یزد در این زمینه نیز ظرفیت‌های مناسبی دارد و توسعه مدارس و فضاهای آموزشی استاندارد می‌تواند به ارتقای سطح آموزش در استان کمک کند.

عارف با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان یزدی در رقابت‌های علمی و کنکور گفت: امیدواریم با تداوم تلاش‌های انجام‌شده در حوزه آموزش، تجربه‌های موفق استان یزد به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

وی تأکید کرد: وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند با شناسایی و انتقال دستاوردهای ارزشمند استان یزد در حوزه آموزش، زمینه بهره‌گیری دیگر استان‌ها از این تجربه‌ها را فراهم کند.