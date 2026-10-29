به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد طباطبایی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در رویداد تخصصی صبا با محوریت آموزش واسطه گری در ازدواج بیان کرد: بسیار خرسندم که رویداد صبا به خوزستان رسید؛ واسطه گری از سال ها قبل و حتی زمان صدر اسلام توسط پیامبر اکرم انجام می شده و امروزه تعداد موسسات بسیاری در حوزه واسطه گری به صورت تخصصی کار می کنند که بزرگترین یا بهترین آن ها بین ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ ازدواج در سال را رقم می زنند که می توان گفت سالانه حدود ۱۰ هزار ازدواج به واسطه آن ها ثبت می شود.

دبیر ملی رویداد تخصصی صبا با بیان اینکه سالانه آمار ازدواج حدود ۴۰ هزار مورد کم می شود، تصریح کرد: اگر با این روند پیش رویم سال های آتی با سیاه چاله جمعیتی مواجه خواهیم شد و در این فرصت آتی یکی از گلوگاه های اصلی که می تواند علاوه بر کنترل جمعیت، افزایش را رقم بزند، موضوع واسطه گری است.

وی گفت: اگر در این راستا، ۱۰۰ موسسه وجود داشته باشد به میزان یک ششم آمار ازدواج را تغییر می دهند لذا در بنیاد ازدواج به این نتیجه رسیدیم مساله محور پیش رویم و کنشگر فردی که رهبر شهید هم بر آن تاکید داشتند را تربیت کنیم.

دبیر ملی رویداد تخصصی صبا ادامه داد: در این مسیر افرادی تربیت می کنیم که در زمینه واسطه گری ازدواج که امری سخت است بتوانیم گام های موثری برداریم و موفق تر از قبل باشیم.

حجت الاسلام طباطبایی عنوان کرد: رویداد ملی صبا علاوه بر آموزش حضوری، در سامانه مبشران آموزش مجازی خواهد داشت. همچنین راهبری واسطه گران صورت خواهد گرفت.