به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا مشایخی صبح پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام سید سعید رشادی امام جمعه میانه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها و روش‌های دفاعی اظهار کرد: با توجه به تحولات جدید، باید ابعاد مختلف دفاع و پدافند شناسایی شود و برای مقابله با تهدیدات احتمالی، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد.

وی مشارکت مردم را از عوامل مؤثر در تحقق اهداف پدافند غیرعامل برشمرد و افزود: تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی اصولی، افزایش آمادگی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر است تا بتوان از زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات احتمالی محافظت کرد و میزان خسارت‌ها را کاهش داد.

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برنامه‌های پدافند غیرعامل زمانی اثربخش خواهند بود که به‌صورت جامع، واقع‌بینانه و متناسب با تهدیدات روز تدوین و اجرا شوند و همه دستگاه‌ها و بخش‌های جامعه در قبال اجرای آن‌ها احساس مسئولیت کنند.