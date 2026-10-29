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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

مصون‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت مردم، محور پدافند غیرعامل است

مصون‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت مردم، محور پدافند غیرعامل است

میانه- فرماندار میانه با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی در برابر تهدیدات نوین، مشارکت مردم و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر را از الزامات پدافند غیرعامل دانست و بر لزوم حفاظت از زیرساخت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا مشایخی صبح پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام سید سعید رشادی امام جمعه میانه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها و روش‌های دفاعی اظهار کرد: با توجه به تحولات جدید، باید ابعاد مختلف دفاع و پدافند شناسایی شود و برای مقابله با تهدیدات احتمالی، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند صورت گیرد.

وی مشارکت مردم را از عوامل مؤثر در تحقق اهداف پدافند غیرعامل برشمرد و افزود: تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی اصولی، افزایش آمادگی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر است تا بتوان از زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات احتمالی محافظت کرد و میزان خسارت‌ها را کاهش داد.

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: برنامه‌های پدافند غیرعامل زمانی اثربخش خواهند بود که به‌صورت جامع، واقع‌بینانه و متناسب با تهدیدات روز تدوین و اجرا شوند و همه دستگاه‌ها و بخش‌های جامعه در قبال اجرای آن‌ها احساس مسئولیت کنند.

کد مطلب 6993573

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