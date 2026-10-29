روز عجیب و تلخ کشتی آزاد؛ عموزاد و یزدانی منتظر حضور در شانس مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای مقدماتی روز نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان صبح امروز در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، در حال برگزاری می باشد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.



در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.