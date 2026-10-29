به گزارش خبرنگار مهر، سیدطاها علوی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و فراهم کردن زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: در چارچوب این طرح، مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های تعریف‌شده انتخاب کنند و در تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی و خدماتی مشارکت داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه امسال ۸۹ پروژه در هشت حوزه معرفی شده است، ادامه داد: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری، صنعت و معدن، امور عمومی، آب و کشاورزی و محیط زیست، حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی، فرهنگ و گردشگری و همچنین سلامت و رفاه اجتماعی از جمله حوزه‌های مشمول این طرح هستند.

علوی خاطرنشان کرد: حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای با ۴۰ پروژه، بیشترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده است که بخش عمده آن‌ها برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام، به‌ویژه در مناطق محروم، تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها گفت: حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با اعتبار اعلام‌شده ۴ هزار و ۱۳ میلیارد ریال، بیشترین میزان اعتبار را در میان حوزه‌های مختلف به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی افزود: حوزه‌های صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات و آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نیز هرکدام یک پروژه دارند که اعتبار مورد نیاز آن‌ها به‌ترتیب ۲۵۰ و ۴۴۹ میلیارد ریال است.

علوی درباره برخی پروژه‌های شاخص معرفی‌شده در این طرح اظهار کرد: بهسازی راه اصلی بستان‌آباد ـ تبریز، مرند ـ سه‌راهی ایواوغلی، تعریض جاده اردبیل ـ سراب ـ بستان‌آباد و احداث کمربندی بناب از جمله این پروژه‌ها هستند که در مجموع به یک‌هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.

وی ادامه داد: تکمیل مدرسه سه‌کلاسه فتح‌المبین آبخواره ورزقان نیز با اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد ریال، کمترین میزان اعتبار را در میان پروژه‌های معرفی‌شده دارد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش مؤدیان در توسعه زیرساخت‌های استان گفت: در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مؤدیان علاوه بر پرداخت مالیات، امکان انتخاب محل هزینه‌کرد آن را نیز دارند و می‌توانند در تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار مشارکت کنند.

علوی ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت مؤدیان، منابع مالی بیشتری به پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان اختصاص یابد و روند تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها سرعت بگیرد.

وی یادآور شد: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ آخرین مهلت مشارکت مؤدیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌هاست که هم‌زمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ خواهد بود.