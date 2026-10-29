به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی، اظهار کرد: جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستورکار صحن قرار دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان از دیگر موضوعات است که در دستورکار هفته آتی صحن قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی خواهند پرداخت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دوازدهم اظهار کرد: نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت بررسی خواهند کرد.

وی افزود: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز در برنامه کاری صحن قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح دو فوریتی استسفاریه ماده ۱ قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور خواهند پرداخت.

وی یادآور شد: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده، از دیگر مواردی است که نمایندگان در صحن علنی به آن رسیدگی می‌کنند؛ همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در برنامه کاری مجلس قرار دارد.

گودرزی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی و موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر نیز از دیگر موضوعاتی است که این هفته در صحن علنی مجلس بررسی خواهند شد.

وی در ادامه از بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوری دریایی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن (۱۹۷۳) ( ۱۳۵۲)، گزارش کمیسیون عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی زمینی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی الحاق ماده (۶۸۷مکرر) به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز به عنوان دیگر مواردی یاد کرد که در دستورکار هفته آتی صحن مجلس قرار گرفته است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بخش نظارتی دستورکار مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی نیز بررسی سوال روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش و انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها را در دستورکار صحن قرار داده است.