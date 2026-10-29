بهرامن: زنجیره ارزش معدن در خراسان جنوبی باید تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران صبح پنج‌شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی خراسان جنوبی در حاشیه نمایشگاه ایران کانماین، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان اظهار کرد: معدن زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که برای آن برنامه داشته باشیم و سرمایه، فناوری و بازار را در کنار ذخایر معدنی قرار دهیم.

وی افزود: صرف استخراج ماده معدنی هدف نهایی نیست و هرچه بتوانیم زنجیره ارزش را در داخل منطقه تکمیل کنیم، سهم معدن در اشتغال و توسعه اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی‌های معدنی نقش داشته باشد

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی بیان کرد: ظرفیت کارشناسی تشکل‌های تخصصی باید پیش از اتخاذ تصمیمات و تدوین مقررات مورد استفاده قرار گیرد تا مسائل فعالان اقتصادی با راهکارهای اجرایی پیگیری شود.

بهرامن افزود: تشکل‌های تخصصی می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعات میدانی، شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، بازوی مشورتی دستگاه‌های تصمیم‌گیر باشند و زمینه حل مسائل بخش معدن را فراهم کنند.

وی با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن نیز گفت: حقوق دولتی یک تکلیف قانونی است، اما مبنای محاسبه آن باید روشن، عادلانه و متناسب با واقعیت عملکرد معدن باشد.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه نوع ماده معدنی، میزان استخراج واقعی، شرایط بازار و هزینه‌های تولید در وضعیت اقتصادی معادن تأثیرگذار است، بر ضرورت رسیدگی کارشناسی و شفاف به مطالبات و اعتراضات بهره‌برداران تأکید کرد.

اکتشاف و فناوری، پیش‌نیاز توسعه پایدار معدن

بهرامن اکتشاف را نقطه آغاز برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش معدن دانست و گفت: بدون شناخت دقیق ذخایر نمی‌توان درباره سرمایه‌گذاری و توسعه آینده تصمیم‌گیری کرد.

وی استفاده از دانش روز، فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات به‌روز را در کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای ایمنی معادن مؤثر دانست و بر ضرورت ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد.

رئیس خانه معدن ایران همچنین مسئولیت اجتماعی معادن را از الزامات پیوند فعالیت‌های اقتصادی با توسعه مناطق پیرامونی دانست و افزود: معدن زمانی مورد پذیرش جامعه محلی قرار می‌گیرد که مردم آثار آن را در اشتغال، زیرساخت‌ها و توسعه منطقه احساس کنند.

بهرامن با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تجربه میدانی و دولت ابزار سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری را در اختیار دارد و ترکیب این ظرفیت‌ها باید به حل مسائل و توسعه بخش معدن منجر شود.

در این دیدار، مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، داود رئیسی، رئیس خانه معدن استان، علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز حضور داشتند.