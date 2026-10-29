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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

واکنش پژمان درستکار و صورت زخمی رحمان عموزاد بعد از باخت + فیلم

واکنش پژمان درستکار و صورت زخمی رحمان عموزاد بعد از باخت + فیلم

رحمان عموزاد در مرحله یک چهارم نهایی به حریف ارمنستانی خود باخت و باید منتظر حضور در مرحله شانس مجدد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که پس از شکست حسن یزدانی برابر یوشیدا، همه نگاه‌ها به رحمان عموزاد دوخته شده بود، او هم در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل وازگن توانیان از ارمنستان با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. کشتی‌ای پرتنش که حریف ارمنی چند بار به رحمان ضربه زد و اخطاری نگرفت، اما تلخ‌ترین اتفاق در ثانیه‌های پایانی رقم خورد.

عموزاد در حالی که یک امتیاز پیش بود، به دلیل فرار از دست حریف اخطار گرفت و پس از رد شدن چلنج، پیروزی در آخرین لحظات از دستش رفت.

حالا رحمان هم باید چشم‌انتظار صعود حریفش به فینال بماند تا فرصت حضور در شانس مجدد و مبارزه برای مدال برنز را پیدا کند.

کد مطلب 6993584
سیده فرزانه شریفی

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