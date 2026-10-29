واکنش پژمان درستکار و صورت زخمی رحمان عموزاد بعد از باخت + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که پس از شکست حسن یزدانی برابر یوشیدا، همه نگاه‌ها به رحمان عموزاد دوخته شده بود، او هم در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل وازگن توانیان از ارمنستان با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. کشتی‌ای پرتنش که حریف ارمنی چند بار به رحمان ضربه زد و اخطاری نگرفت، اما تلخ‌ترین اتفاق در ثانیه‌های پایانی رقم خورد.

عموزاد در حالی که یک امتیاز پیش بود، به دلیل فرار از دست حریف اخطار گرفت و پس از رد شدن چلنج، پیروزی در آخرین لحظات از دستش رفت.



حالا رحمان هم باید چشم‌انتظار صعود حریفش به فینال بماند تا فرصت حضور در شانس مجدد و مبارزه برای مدال برنز را پیدا کند.