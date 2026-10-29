به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی ظهر پنج شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مسائل فرهنگی کشور اظهار کرد: جلسات گفت‌وگو با فعالان فرهنگی استان‌ها فرصت مناسبی برای بررسی نقاط قوت و ضعف و یافتن راهکارهای عملی برای حل مشکلات است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به اقتضائات فرهنگی هر استان افزود: مسائل فرهنگی استان‌ها باید به صورت دقیق بررسی و اولویت‌بندی شود تا مشخص شود هر منطقه با چه آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه است و کدام مسائل باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ضرورت ارزیابی وضعیت مساجد تصریح کرد: باید مشخص شود چه تعداد از مساجد فعال هستند، چه تعداد فعالیت کمتری دارند و علت این وضعیت چیست و باید عوامل موثر بر پویایی مساجد شناسایی و برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق مشکلات زمینه‌ساز تصمیم‌گیری موثرتر است، خاطرنشان کرد: فعالان فرهنگی و مسئولان استانی باید بتوانند مهم‌ترین مسائل فرهنگی منطقه خود را شناسایی و اولویت‌های اصلی را مشخص کنند تا اقدامات و اعتبارات فرهنگی متناسب با نیازهای واقعی هر استان اختصاص یابد.

حجت الاسلام آقا تهرانی در ادامه با تاکید بر جایگاه فرهنگ در سیاست گذاری‌های کلان کشور گفت: فرهنگ موضوعی راهبردی است و باید در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش، اقتصاد و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان فعالان فرهنگی استان‌ها و کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد و گفت: فعالان فرهنگی می‌توانند مسائل و پیشنهادهای خود را از طریق مکاتبه و ارتباط با کمیسیون مطرح کنند تا موضوعات در حد توان پیگیری شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع فضای مجازی نیز عنوان کرد: مسائل مربوط به مدیریت فضای مجازی و اجرای قوانین مرتبط باید با جدیت دنبال شود و مسئولان در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جوانان و ورزش افزود: باید عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود برای حل مسائل این قشر و پاسخگویی به نیازهای آن‌ها چه اقداماتی انجام شده است.

حجت الاسلام آقا تهرانی در پایان با تاکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان مسئولان و فعالان فرهنگی خواستار استمرار ارتباط و تعامل برای شناسایی مشکلات و پیگیری راهکارهای عملی در حوزه فرهنگ شد.