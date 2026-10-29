به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جلالی صبح پنجشنبه در جریان سفر به قم و حضور بر مزار دانشمند شهید احمد کریمی راهجردی در آرامستان بهشت معصومه(س)، به تشریح ابعاد فعالیت‌های علمی و تخصصی این شهید در حوزه پدافند زیستی پرداخت.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این مراسم که با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم، و مهدی متقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان برگزار شد، اظهار کرد: شهید کریمی از نخبگان برجسته کشور در حوزه دفاع زیستی و مقابله با تهدیدات بیولوژیک بود و بخش قابل توجهی از عمر حرفه‌ای خود را به ارتقای توانمندی‌های کشور در این زمینه اختصاص داد.



وی با اشاره به سابقه بیش از دو دهه فعالیت تخصصی این دانشمند شهید افزود: کریمی در تدوین اسناد راهبردی و برنامه‌های ملی مرتبط با دفاع بیولوژیک و پدافند زیستی نقش داشت و برای مقابله با تهدیداتی که سلامت و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.



جلالی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های علمی شهید کریمی بیان کرد: اقدامات این شهید در حوزه پدافند زیستی، بخشی از تلاش‌های تخصصی برای ایجاد آمادگی در برابر تهدیدات بیولوژیک و تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور در این عرصه بود.



شهید کریمی در طراحی واکسن فخرا نقش داشت



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به فعالیت‌های شهید کریمی در دوران شیوع کرونا گفت: در ماه‌های ابتدایی همه‌گیری این بیماری، مجموعه‌های علمی و تخصصی کشور روند طراحی و تولید واکسن کرونا را آغاز کردند و شهید کریمی از چهره‌های مؤثر در شکل‌گیری این حرکت علمی بود.



وی افزود: واکسن فخرا از جمله دستاوردهای تلاش متخصصان داخلی در مسیر مقابله با کرونا به شمار می‌رود و شهید کریمی نیز در روند طراحی این واکسن نقش‌آفرینی کرد.



جلالی همچنین به فعالیت‌های این دانشمند شهید در زمینه ایجاد زیرساخت‌های تخصصی تشخیص بیماری‌ها اشاره کرد و گفت: طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پیشرفته زیستی، به‌ویژه مراکز تخصصی شناسایی بیماری‌ها و عوامل ویروسی خطرناک، از جمله حوزه‌هایی بود که شهید کریمی با رویکردی فنی و تخصصی در آن فعالیت می‌کرد.



وی ادامه داد: این شهید برای شکل‌گیری چنین زیرساخت‌هایی تلاش فراوانی انجام داد و مراحل مختلف طراحی و ساخت آزمایشگاه‌های راهبردی کشور را با جدیت دنبال کرد.



بازسازی آزمایشگاه آسیب‌دیده را پیگیری کرد



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به آسیب‌دیدن یکی از آزمایشگاه‌های پیشرفته زیستی در حملات دشمن اظهار کرد: شهید کریمی پس از واردشدن خسارت به این مجموعه نیز پیگیری‌های خود را برای بازیابی تجهیزات، بازسازی آزمایشگاه و احیای ظرفیت‌های تخصصی آن ادامه داد.



وی افزود: اهتمام این دانشمند شهید به بازگرداندن توان عملیاتی آزمایشگاه، نشان‌دهنده استمرار تلاش‌های او برای حفظ و تقویت زیرساخت‌های مهم دفاع زیستی کشور بود.



جلالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید احمد کریمی راهجردی، پدافند زیستی را یکی از حوزه‌های تخصصی و مهم در حفاظت از جان انسان‌ها و موجودات زنده در برابر تهدیدات پیچیده دانست و بر اهمیت تداوم فعالیت‌های علمی در این زمینه تأکید کرد.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ابراز امیدواری کرد مسیر علمی و تخصصی این دانشمند شهید با تلاش نخبگان، پژوهشگران و متخصصان کشور ادامه یابد و ظرفیت‌های علمی ایران در حوزه دفاع زیستی بیش از پیش تقویت شود.