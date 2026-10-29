به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از بازارچه مرزی ساری سو با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه مرزهای بازرگان و سرو، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی از توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه مرز برخوردار است که می‌تواند در مسیر توسعه تعاملات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر رویکرد دولت در توسعه دیپلماسی اقتصادی، افزود: آذربایجان ‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های مرزی مناسب، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد و بازدید از مرزهای استان با همین رویکرد انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از بازارچه مرزی ساری‌سو و مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه در شهرستان ماکو، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تجاری، وضعیت زیرساخت‌ها و موانع پیش روی فعالیت این مجموعه قرار گرفتند.

سیدعلی مدنی‌زاده و رضا رحمانی در این بازدید با بررسی وضعیت مرکز مبادلات تجاری، مسائل و مشکلات موجود در مسیر فعالیت آن را مورد ارزیابی قرار دادند که با توجه به موقعیت راهبردی آذربایجان‌ غربی در همسایگی ترکیه، می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه تجارت مرزی، تسهیل مبادلات اقتصادی و تقویت ارتباط تجاری میان دو کشور ایفا کند.

بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار آذربایجان‌غربی، در چارچوب بررسی میدانی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و شناسایی موانع تجارت مرزی انجام می‌شود که پیگیری راهکارهای اجرایی برای تسهیل مبادلات، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تقویت نقش مرزهای استان در توسعه تجارت خارجی را در کانون توجه قرار می‌دهد.