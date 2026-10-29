نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی پنجشنبه است و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جمعه جو ناپایدار به‌تدریج افزایش ابر و در ساعت‌های بعدازظهر و اولیه شب در پاره‌ای از نقاط بویژه ارتفاعات شرقی بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه جو نسبتاً پایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و روز یکشنبه جو پایدار و پدیده غالب وزش باد و وضعیت آسمان قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱ درجه و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۵ و بیشینه آن ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.