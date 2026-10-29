به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو صبح پنجشنبه هفتم آبان‌ماه در حاشیه حضور سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر مزار دانشمند شهید احمد کریمی راهجردی در آرامستان بهشت معصومه(س) قم، بر ضرورت بازآرایی و شاخص‌سازی محل آرامگاه این شهید تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه برجسته علمی این شهید و نقش‌آفرینی وی در عرصه دفاع زیستی کشور اظهار کرد: مزار این دانشمند شهید باید به شکلی سامان‌دهی شود که متناسب با شأن علمی، خدمات ارزنده و مجاهدت‌های او در مسیر دفاع از انقلاب و نظام باشد و بتواند بخشی از ابعاد شخصیتی و تلاش‌های این چهره برجسته را به بازدیدکنندگان معرفی کند.



استاندار قم با بیان اینکه محل آرامگاه شخصیت‌های علمی و شهدای نخبه می‌تواند زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با خدمات آنان فراهم کند، افزود: ضروری است برنامه‌ریزی لازم برای معرفی دقیق‌تر شخصیت علمی و کارنامه خدمت این شهید انجام شود تا حضور مردم بر مزار او، فرصتی برای شناخت بهتر ابعاد زندگی و فعالیت‌های علمی‌اش باشد.



بهنام‌جو تصریح کرد: در سامان‌دهی مزار این شهید باید به نحوی عمل شود که مراجعه‌کنندگان بتوانند با مطالعه زندگی‌نامه و آشنایی با گوشه‌هایی از خدمات و دستاوردهای او، شناخت روشن‌تری از تلاش‌های این دانشمند در عرصه دفاع زیستی به دست آورند و جایگاه علمی و ملی وی را بهتر درک کنند.



شهدا سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند



وی با تأکید بر اینکه پاسداشت مقام شهدا نباید به یادبودهای محدود شود، خاطرنشان کرد: شهدا از سرمایه‌های گران‌بهای ایران اسلامی به شمار می‌روند و زندگی آنان سرشار از تلاش، تخصص و فداکاری در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور است.



استاندار قم با اشاره به اینکه شماری از شهدا از نخبگان و چهره‌های اثرگذار علمی کشور بوده‌اند، ادامه داد: این افراد سال‌های عمر خود را صرف اعتلای کشور و انجام وظایف خود در عرصه‌های مختلف کردند و در نهایت نیز جان خویش را در این مسیر فدا کردند، ازاین‌رو تکریم آنان، پاسداشت ارزش‌هایی است که برای حفظ و تقویت آن‌ها از جان خود گذشتند.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا، معرفی ابعاد مختلف زندگی آنان را از زمینه‌های مؤثر در انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری دانست و بر اهمیت توجه به خدمات و دستاوردهای این چهره‌ها در کنار بزرگداشت مقام شهادت تأکید کرد.



وی همچنین با تجلیل از صبر و پایداری خانواده‌های شهدا، از مادر دانشمند شهید احمد کریمی راهجردی که در این مراسم حضور داشت، قدردانی کرد و تکریم مادران و خانواده‌های شهدا را بخشی از مسئولیت جامعه در قبال فداکاری‌های آنان دانست.



استاندار قم در پایان بر ضرورت پاسداشت نام و یاد فرزندان فداکار این سرزمین تأکید کرد و یادآور شد که توجه شایسته به خانواده‌های شهدا و معرفی خدمات و مجاهدت‌های آنان، در حفظ و انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت به نسل‌های آینده اهمیت دارد.