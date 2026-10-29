علوی: احتمال افت فشار و قطع گاز در اسفراین زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدتقی علوی پیش از ظهر پنج‌شنبه در جلسه مدیریت بحران اسفراین در سالن جلسات فرمانداری گفت: در حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به زیرساخت‌های پالایشگاهی کشور، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایشگاهی کاهش یافته که معادل تقریباً ۳۰ درصد این ظرفیت است و به ناترازی گاز در کشور افزوده است.

وی افزود: با تلاش کارکنان شرکت ملی گاز ایران، پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به چرخه تولید بازگردد، اما همچنان احتمال بروز تنش‌های گازی در برخی استان‌ها طی فصل سرد امسال وجود دارد.

رئیس اداره گاز اسفراین با اشاره به وضعیت خطوط انتقال گاز بیان کرد: استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران از جمله استان‌هایی هستند که احتمال مواجهه با تنش‌های گازی در آن‌ها بیشتر است و شهرستان‌های اسفراین و راز و جرگلان نیز به دلیل قرار گرفتن در خطوط فرعی انتقال گاز، با ریسک بالاتری در زمینه افت فشار و احتمال قطع گاز مواجه هستند.

علوی ادامه داد: در راستای آمادگی برای مقابله با بحران احتمالی، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، به‌ویژه استانداری خراسان شمالی، برای اتخاذ تدابیر لازم بسیج شده‌اند تا فصل سرد امسال با کمترین مشکل سپری شود.

وی آماده‌به‌کار بودن تأسیسات گاز و انجام تعمیرات اساسی و به‌موقع را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: این موضوع با جدیت از سوی شرکت گاز خراسان شمالی، از جمله در شهرستان اسفراین، دنبال شده است.

رئیس اداره گاز اسفراین با بیان اینکه شبکه و تأسیسات گاز این شهرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های تقویت شبکه نیز شرایط مناسبی را برای تأمین پایدار گاز در شهرستان فراهم کرده است.

علوی ذخیره‌سازی سوخت مایع را از دیگر اقدامات ضروری برای عبور از فصل سرد عنوان کرد و افزود: با پیگیری فرماندار اسفراین، این موضوع با جدیت در حال انجام است و واحدهای تولیدی، صنایع، ادارات، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و سایر کسب‌وکارها باید ذخیره‌سازی سوخت مایع موردنیاز خود را در اولویت قرار دهند تا در صورت بروز محدودیت احتمالی در تأمین گاز، با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی مهم‌ترین عامل در پایداری شبکه گاز طی فصل سرد را صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی دانست و از مشترکان گاز شهرستان اسفراین خواست به پویش «هر خانه، یک اتاق گرم» بپیوندند.

علوی بیان کرد: با مدیریت مصرف و گرم نگه‌داشتن فضای موردنیاز در منازل، می‌توان به پایداری شبکه گاز خانگی کمک کرد و فصل سرد را با موفقیت پشت سر گذاشت.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت کاهش مصرف گاز گفت: هر یک درجه کاهش دمای منزل، معادل اضافه شدن یک فاز پارس جنوبی است.