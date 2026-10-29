یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هفته پدافند غیرعامل و اهمیت آن در کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مقابله با تهدیدات نوین، اظهار کرد: پدافند غیرعامل راهبردی اساسی برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی، سرمایه‌های ملی و ارتقای تاب‌آوری جامعه است و نقش مهمی در حفظ امنیت، آرامش عمومی و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی دارد.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه پدافند غیرعامل جلوه‌ای از هوشمندی، آینده‌نگری و آمادگی برای مقابله با تهدیدات است، بیان کرد: امنیت و پایداری کشور در گرو آمادگی مستمر، پیشگیری هوشمندانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و ملی است و توجه به اصول پدافند غیرعامل می‌تواند خسارت‌های ناشی از مخاطرات و تهدیدات احتمالی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

پیشگیری هوشمندانه، راهکار کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی است

وی با اشاره به پیچیده‌تر شدن تهدیدات در دنیای امروز افزود: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیش‌بینی مخاطرات، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از ضرورت‌های مهم در اجرای اصول پدافند غیرعامل است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه دنبال شود.

گلشن آموزش و فرهنگ‌سازی را از الزامات تحقق اهداف پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: ارتقای آگاهی عمومی، آموزش مستمر و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در کنار مشارکت مردم، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش توان جامعه برای مقابله با بحران‌ها باشد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، تاب‌آوری جامعه را تقویت می‌کند

فرماندار لنگرود با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: تحقق اهداف پدافند غیرعامل نیازمند همکاری همه بخش‌ها، استفاده از دانش و توان تخصصی کارشناسان و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است تا در زمان بروز تهدیدات و حوادث احتمالی، روند ارائه خدمات ضروری با کمترین اختلال ادامه یابد.

وی در پایان ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و تبریک این مناسبت به فعالان این حوزه، گفت: امیدوارم با برنامه‌ریزی منسجم، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و مشارکت عمومی، زمینه ارتقای آمادگی و تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات و مخاطرات پیش‌رو بیش از گذشته فراهم شود.