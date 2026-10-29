به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان: سربازان گمنام امام‌زمان(عج) با کمک گزارش‌های مردمی، رصدهای مستمر اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری دیگر حافظان امنیت، موفق شدند این ۴ هسته وابسته به دشمن آمریکایی - صهیونی را در شهرستان‌های محدوده مرکز و جنوب استان شناسایی و ۱۶ تروریست این هسته‌ها که برخی از خارج از کشور آمده بودند را بازداشت کنند.

شماری از تروریست‌های بازداشت شده، عامل به شهادت رساندن جمعی از پرسنل فداکار فراجا در شهرستان ایرانشهر هستند که پس از بازداشت، تحویل مقام محترم قضایی شدند.

از تروریست‌های بازداشت شده شماری سلاح و مهمات جنگی از جمله ۹ قبضه کلاشینکف، ۲ قبضه «ام۴» آمریکایی و ۷ قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

همچنین در ادامه ضربه به مزدوران بی‌وطن وابسته به شبکه‌ جاسوسی-رسانه‌ای دشمن آمریکایی-صهیونیستی، ۳ نفر از این مزدوران که در حال جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به موقعیت مقرها و اماکن دفاعی و امنیتی جنوب استان بودند، شناسایی و بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات ضمن قدردانی از مردم برای ارائه گزارش‌های مؤثر، خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@(با تیک آبی) گزارش کنند.