رئیس فدراسیون فوتبال از مرز آستارا وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر پنجشنبه از طریق مرز زمینی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در شهرستان مرزی آستارا وارد کشور شد.

در بدو ورود رئیس فدراسیون فوتبال، علی درمانی فرماندار آستارا، ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی و قربانعلی الماسخاله رئیس هیئت فوتبال استان گیلان از وی استقبال کردند.

مهدی تاج به دعوت فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) و به عنوان مهمان ویژه در رقابت‌های جام جهانی نونهالان (زیر ۱۵ سال) به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، سفر کرده بود.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران علاوه بر مسئولیت ریاست این فدراسیون، عضویت در کمیته مسابقات فیفا را نیز بر عهده دارد و در جریان برگزاری این مسابقات در نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه مسابقات و توسعه فوتبال پایه حضور یافت.

جام جهانی نونهالان (زیر ۱۵ سال) با حضور جمعی از مسئولان ارشد فوتبال جهان از جمله جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، اعضای کمیته مسابقات این نهاد بین‌المللی و نمایندگان کشورهای مختلف در باکو برگزار شد.

سفر رئیس فدراسیون فوتبال ایران به جمهوری آذربایجان در راستای حضور در رویدادهای بین‌المللی فوتبال و تقویت تعاملات ورزشی با نهادهای جهانی این رشته انجام شد و وی پس از پایان این رقابت‌ها از مسیر زمینی آستارا به کشور بازگشت.