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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

کشف میلیاردی انبار احتکار دارو و سموم کشاورزی قاچاق در بناب

کشف میلیاردی انبار احتکار دارو و سموم کشاورزی قاچاق در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف ۳۰ هزار قلم دارو و سموم کشاورزی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابایاری روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان و کسب خبری مبنی براحتکار دارو و سموم کشاورزی در یک انبار در سطح شهرستان، بررسی موضع در دستور کار پلیس قرارگرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از اطمینان احتکار کالا، با هماهنگی مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۳۰ هزار قلم دارو و سموم کشاورزی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ بابایاری در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق و احتکار کالا خاطر نشان کرد: پدیده احتکار و قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری در سطح جامعه است، که مقابله با آن از اولویت های اصلی پلیس به شمار می رود.

کد مطلب 6993620

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