کشف میلیاردی انبار احتکار دارو و سموم کشاورزی قاچاق در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بابایاری روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان و کسب خبری مبنی براحتکار دارو و سموم کشاورزی در یک انبار در سطح شهرستان، بررسی موضع در دستور کار پلیس قرارگرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از اطمینان احتکار کالا، با هماهنگی مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۳۰ هزار قلم دارو و سموم کشاورزی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ بابایاری در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق و احتکار کالا خاطر نشان کرد: پدیده احتکار و قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری در سطح جامعه است، که مقابله با آن از اولویت های اصلی پلیس به شمار می رود.