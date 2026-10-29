آیتی: توزیع نفت سفید به ازای هر خانوار در روستاهای اسفراین آغاز شد

پبه گزارش خبرنگار مهر، سعید آیتی ظهر پنج‌شنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان اسفراین در فرمانداری، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط اضطراری، اظهار کرد: بحران زمان مشخصی ندارد و مدیران باید در همه شرایط آمادگی عملیاتی داشته باشند.

وی با اشاره به احتمال بروز ناترازی انرژی در فصل سرد سال، افزود: با توجه به کاهش ظرفیت پالایشگاهی کشور و محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز، لازم است دستگاه‌های اجرایی شهرستان از هم‌اکنون تدابیر لازم را برای مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از بروز مشکل در تأمین گاز بخش خانگی اتخاذ کنند.

فرماندار اسفراین با بیان اینکه مدیریت بحران صرفاً به برگزاری جلسه محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مدیران باید امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و ظرفیت‌های دستگاه‌های خود را شناسایی کنند و برای شرایط اضطراری، برنامه عملیاتی و مشخص داشته باشند.

آیتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت جایگزین در روستاها گفت: ذخیره‌سازی نفت سفید و فعال‌سازی ظرفیت‌های توزیع سوخت در مناطق روستایی از جمله اقداماتی است که برای کاهش مشکلات احتمالی در فصل سرد انجام شده است.

وی ادامه داد: توزیع سوخت در روستاهای سردسیر و مناطق دارای اولویت آغاز شده و توزیع نفت سفید به ازای هر خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت بروز اختلال در روند تأمین و توزیع سوخت، خانوارهای روستایی با مشکل کمتری مواجه شوند.

فرماندار اسفراین با تأکید بر ضرورت تعیین جانشینان مدیران و مشخص بودن حدود اختیارات آنان در شرایط بحرانی، بیان کرد: دستگاه‌ها باید شرح وظایف کارکنان خود را در زمان بحران مشخص کنند و برای ادامه فعالیت‌ها در شرایط اضطراری، برنامه‌ریزی داشته باشند.

آیتی همچنین بر لزوم بررسی وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی تأکید کرد و گفت: ظرفیت خودروها، ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات هلال‌احمر و امکانات موردنیاز برای امدادرسانی باید به‌صورت دقیق احصا شود تا در زمان وقوع حوادث، امکان استفاده سریع از این ظرفیت‌ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به احتمال وقوع حوادثی مانند زلزله، سیل و انسداد مسیرهای ارتباطی، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برای شرایطی که چند بحران به‌صورت هم‌زمان رخ می‌دهد نیز آمادگی داشته باشند و نحوه امدادرسانی، تأمین امنیت، بازگشایی مسیرها و برقراری ارتباطات را از پیش مشخص کنند.

فرماندار اسفراین بر ضرورت پیش‌بینی مکان‌های اسکان اضطراری نیز تأکید کرد و افزود: شناسایی مساجد و سالن‌های ورزشی به‌عنوان محل اسکان کافی نیست و باید امکانات بهداشتی، دسترسی به آب، سرویس‌های بهداشتی و قابلیت استقرار افراد در این مکان‌ها نیز بررسی شود.

آیتی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مدیریت بحران تصریح کرد: مدیریت بحران مسئولیتی جمعی است و همه ادارات، از دستگاه‌های خدمات‌رسان تا مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، باید متناسب با وظایف خود در این زمینه مشارکت داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ ارتباطات در شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: باید از پیش مشخص شود که در صورت قطع شبکه‌های ارتباطی، چه راهکارهایی برای برقراری ارتباط میان دستگاه‌ها و هماهنگی عملیات امدادی وجود دارد.

فرماندار اسفراین با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و خودحفاظتی در دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: مدیران باید آمادگی مجموعه‌های خود را در حوزه زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و تجهیزات بررسی کنند و برای تداوم ارائه خدمات ضروری در شرایط بحرانی، راهکارهای لازم را در نظر بگیرند.

آیتی در پایان بر جدیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات و پیگیری اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: شهرستان اسفراین از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و با شناسایی دقیق امکانات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و آمادگی عملیاتی می‌توان شرایط لازم را برای مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های احتمالی فراهم کرد.