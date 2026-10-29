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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

گیت‌ها و خطوط ورودی و خروجی مسافری و باربری مرز بازرگان افزایش می یابد

گیت‌ها و خطوط ورودی و خروجی مسافری و باربری مرز بازرگان افزایش می یابد

ارومیه - وزیر اقتصاد و دارایی گفت: افزایش گیت‌ها و خطوط ورودی و خروجی مسافری و باربری در مرز بازرگان پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده ظهر پنجشنبه در از بازدید، از بخش‌های ورودی و خروجی کالا و سالن‌های مسافری در نقطه صفر مرزی مرز بازرگان در پاسخ به برخی درخواست‌های مطرح شده، گفت: افزایش گیت‌ها و خطوط ورودی و خروجی مسافری و باربری و سایر اقدامات مرتبط با تسهیل تردد مسافران و جابه‌جایی کالا از طریق رایزنی با مقامات کشور همسایه و طرح در هیئت دولت پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن گفت‌وگوی مستقیم با تعدادی از مسافران و کامیون‌داران ایرانی و ترک، از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه قرار گرفتند.

مدنی‌زاده و رحمانی همچنین با حضور در محوطه گمرک بازرگان، از دستگاه ایکس‌ری مستقر در این گمرک بازدید کرده و در جریان نحوه عملکرد آن قرار گرفتند.

گمرک بازرگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی ایران با ترکیه، نقش مؤثری در توسعه مبادلات تجاری، ترانزیت کالا و تردد مسافران میان دو کشور دارد و تسهیل و تسریع فرایندهای مرزی آن، از محورهای مهم توسعه تجارت و دیپلماسی اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 6993628

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