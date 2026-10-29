حسینی: بقاع متبرکه لنگرود در مسیر توسعه فرهنگی و عمرانی قرار دارند

حجت‌الاسلام سید حامد حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بهبود وضعیت بقاع متبرکه، اظهار کرد: رسیدگی به این اماکن تنها به اقدامات عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه باید با نگاهی جامع، ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی هر بقعه نیز شناسایی و برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود افزود: بقاع متبرکه از سرمایه‌های معنوی و اجتماعی هر منطقه به شمار می‌روند و مشارکت اهالی، افراد باتجربه و جوانان می‌تواند در رونق‌بخشی به این اماکن نقش مؤثری داشته باشد. تحقق این هدف نیز مستلزم آن است که پیشنهادها و اقدامات در چارچوب ضوابط و با هماهنگی هیئت‌های امنا و اداره اوقاف دنبال شود.

شناخت ظرفیت‌های محلی، نخستین گام برای توسعه بقاع متبرکه است

وی با تأکید بر تفاوت شرایط بقاع متبرکه تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی، وضعیت بنا، نیازهای خدماتی و ظرفیت‌های فرهنگی هر بقعه با دیگری متفاوت است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای آن‌ها باید بر پایه بررسی میدانی و اولویت‌های مشخص صورت گیرد، نه بر اساس تصمیم‌های یکسان و از پیش تعیین‌شده.

حسینی اشکوری با اشاره به بازدیدهای میدانی از بقاع متبرکه مناطق پشت‌لله‌سر، لیلاکوه، سالکویه و سیگارود گفت: در این بازدیدها، وضعیت موجود و نیازهای هر منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان با شناخت دقیق‌تر شرایط، مسیر مناسب‌تری برای رسیدگی و توسعه این اماکن ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه در لیلاکوه چهار بقعه، در سالکویه دو بقعه و در سیگارود چهار بقعه متبرکه وجود دارد، افزود: تعدد بقاع در برخی مناطق، ضرورت اولویت‌بندی اقدامات و توجه به نیازهای اختصاصی هر مکان را دوچندان می‌کند.

هماهنگی هیئت‌های امنا و مردم، از اقدامات پراکنده جلوگیری می‌کند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به نقش هیئت‌های امنا در نگهداری و مدیریت بقاع اظهار کرد: ساماندهی قبور، رسیدگی به فضای سبز، اصلاح محوطه و اجرای طرح‌های عمرانی باید با هماهنگی متولیان مربوط انجام شود تا فعالیت‌ها در مسیر مشخصی قرار گیرد و از بروز اختلاف یا دوباره‌کاری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مشارکت خیران و افراد علاقه‌مند در آبادانی بقاع ارزشمند است، اما این مشارکت زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که بر اساس نیازسنجی، برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شود. اداره اوقاف نیز از طرح‌های کارشناسی‌شده‌ای که با رعایت مقررات و در راستای بهبود وضعیت بقاع اجرا شوند، حمایت می‌کند.

ظرفیت فرهنگی و گردشگری بقاع می‌تواند زمینه‌ساز خدمات‌رسانی بهتر باشد

حسینی اشکوری با تأکید بر ضرورت توجه به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه بیان کرد: این اماکن علاوه بر جایگاه معنوی، می‌توانند بستری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، تقویت تعاملات اجتماعی و در مناطق مستعد، توسعه فعالیت‌های گردشگری مذهبی باشند.

وی افزود: بهره‌گیری از تجربه افراد توانمند، مشارکت نسل جوان و استفاده درست از ظرفیت‌های بومی، می‌تواند به پویایی بیشتر بقاع متبرکه کمک کند و زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران و اهالی منطقه را فراهم آورد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود در پایان تأکید کرد: هدف از بازدیدهای میدانی و پیگیری امور بقاع، دستیابی به شناخت دقیق‌تر از نیازها و ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه برای اقداماتی هدفمند است؛ مسیری که با همکاری مردم، هیئت‌های امنا و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به بهبود وضعیت عمرانی و تقویت جایگاه فرهنگی این اماکن منجر شود.