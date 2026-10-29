به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد بهرامی ظهر پنجشنبه در همایش شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در منطقه عباس‌آباد بهشهر، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره تحولات کشور و شیوه‌های مقابله با تهدیدهای پیش روی جامعه پرداخت.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های گذشته اظهار کرد: به گفته وی، دشمن در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با برخورداری از امکانات پیشرفته وارد میدان شد، اما مقاومت مردم مانع از تصرف حتی یک وجب از خاک کشور شد.

حجت‌الاسلام بهرامی با بیان اینکه به اعتقاد وی، تمرکز دشمن در شرایط کنونی بر ایجاد اختلاف، گسترش بی‌اعتمادی به مسئولان و تضعیف امید اجتماعی قرار گرفته است، افزود: در چنین شرایطی باید زمینه امیدواری مردم به آینده فراهم شود و با تبیین ارزش‌های انقلاب و عملکرد مسئولان، مانع از تحقق اهدافی شد که وی به دشمن نسبت داد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه کربلا مازندران در ادامه، توجه به نسل جوان را از ضرورت‌های تثبیت دستاوردهای انقلاب دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران از جایگاه قدرت و اقتدار برخوردار است و تقویت مسئولیت‌پذیری و شناخت وظایف فردی و اجتماعی در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت خودشناسی و خداباوری در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: انسان با تقویت باورهای معنوی و پرورش ظرفیت‌های درونی خود می‌تواند در برابر آسیب‌های روانی و چالش‌های زندگی مقاومت بیشتری داشته باشد.

حجت‌الاسلام بهرامی در بخش دیگری از سخنانش، فضای مجازی و استرس‌های ناشی از آن را از عوامل مؤثر بر خستگی روحی افراد برشمرد و بر بهره‌گیری از آموزه‌های دینی برای تقویت آرامش و بصیرت تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نهج‌البلاغه و نقش یاد خدا و موعظه در تقویت روحیه معنوی، خاطرنشان کرد: توجه به این آموزه‌ها می‌تواند به تقویت بینش فردی و اجتماعی و افزایش آمادگی برای شناخت مسائل و مسئولیت‌های جامعه کمک کند.