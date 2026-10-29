ممنوعیت صادرات پیاز از مرزهای خوزستان تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبیات ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کارگروه تنظیم بازار استان، صادرات محصول پیاز از مبادی مرزی خوزستان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی افزود: با توجه به سطح تقاضا در بازار، نگرانی از بابت فروش محصول پیاز وجود ندارد و تصمیم اتخاذشده با هدف تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها اجرایی می‌شود.

عبیات تأکید کرد: در صورت تأمین نیاز بازار داخلی، فروکش‌کردن التهاب قیمت‌ها و احراز تولید مازاد بر نیاز، فرایند صادرات پیاز با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان از سر گرفته خواهد شد.

وی همچنین از تمامی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط خواست با اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره این تصمیم، از ارسال محموله‌های پیاز به مرزهای استان جلوگیری کنند تا صادرکنندگان با مشکلات احتمالی و زیان ناشی از توقف صادرات مواجه نشون

د.