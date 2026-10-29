جشن برداشت برنج و انار در سیروان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن برداشت برنج و انار در سیروان با اشاره به برگزاری جشن بزرگ شکرگزاری برداشت برنج و انار در شهرستان سیروان اظهار کرد: این جشن با مدیریت فرماندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی از جمله امور عشایری، شهرداری، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برگزار شد و هر یک از این نهادها نقش تعیین‌کننده‌ای در برپایی آن داشتند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری چنین رویدادهایی افزود: امیدواریم با برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مشابه در استان ایلام، زمینه ثبت این آیین‌ها در فهرست آثار ملی فراهم شود و یکی از برنامه‌های اصلی ما نیز استفاده از ظرفیت هر شهرستان برای جذب گردشگر و معرفی پتانسیل‌های استان است.

این مسئول تصریح کرد: برگزاری این جشن‌ها می‌تواند زمینه حضور حداکثری گردشگران و مسافرانی را فراهم کند که می‌توانند این مناطق را به عنوان مقاصد گردشگری خود انتخاب کنند و از نزدیک با فرهنگ و تولیدات محلی آشنا شوند.

شریفی خاطرنشان کرد: معرفی توانمندی‌های شهرستان‌ها از این طریق، به رونق اقتصادی و تقویت جایگاه گردشگری استان در سطح ملی کمک می‌کند و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها، شاهد رشد هرچه بیشتر صنعت گردشگری در ایلام باشیم.