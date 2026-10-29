به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی پدیده ال‌نینو و احتمال تغییر الگوی بارش در استان فارس که به میزبانی دانشگاه شیراز، بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و ارتقای آمادگی عملیاتی برای مواجهه با مخاطرات احتمالی اقلیمی تأکید کرد.

وی پیشگیری از مخاطرات، ارتقای آمادگی عملیاتی و واکنش سریع به حوادث را سه محور اساسی حفظ پایداری تأمین آب شرب برشمرد و گفت: شناسایی زیرساخت‌های آسیب‌پذیر، پایش مستمر مخاطرات و پیش‌بینی تجهیزات و منابع موردنیاز برای شرایط اضطراری، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارت‌ها و استمرار خدمات‌رسانی دارد.

مدیرعامل آبفا فارس، تقسیم استان به شش منطقه عملیاتی، برگزاری مانورهای عملیاتی و سایبری، اجرای مطالعات پدافند غیرعامل و پیش‌بینی تجهیزات و منابع تأمین آب اضطراری را از جمله اقدامات این شرکت برای افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آبرسانی عنوان کرد و بر تداوم این برنامه‌ها تأکید داشت.

تجربه آبفا فارس در مدیریت حادثه خط انتقال آب

شبانی در تشریح تجربه این شرکت در مدیریت حوادث زیرساختی به آسیب‌دیدگی خط انتقال آب سد سلمان فارسی به شهرهای جنوبی استان در آذرماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: این خط با ظرفیت انتقال ۹۱۶ لیتر بر ثانیه، تأمین آب بیش از ۵۰۰ هزار نفر در ۱۱ شهر و ۴۶ روستای جنوب فارس را بر عهده دارد.



به گفته وی، خط انتقال یادشده در سه مرحله و در نقاط مختلف، بر اثر پدیده گالی و آب‌بردگی بستر خط ناشی از فرسایش زمین دچار حادثه شد؛ با این حال، حضور سریع نیروهای عملیاتی و استفاده از تجهیزات پیش‌بینی‌شده، امکان مرمت و بازسازی خط را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون قطع آب شرب مردم فراهم کرد.



مدیرعامل آبفا فارس همچنین بر ضرورت پایش نقاط پرخطر، حفاظت از تأسیسات حساس، پیش‌بینی برق اضطراری، کنترل مستمر کیفیت آب و بررسی علل وقوع حوادث تأکید کرد و تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های معتبر هواشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات مدیریت اثربخش مخاطرات اقلیمی دانست.

