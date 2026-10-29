برنامه مازندران برای جلوگیری از اختلال در تأمین نان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت حمل، توزیع و ذخیره‌سازی آرد در شهرستان‌های استان، بر ضرورت آمادگی مستمر زنجیره تأمین آرد و نان برای مواجهه با حوادث احتمالی و شرایط پیش‌بینی‌نشده تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: تأمین پایدار نان نیازمند برنامه‌ریزی پیشگیرانه، تقویت ذخایر آرد در شهرستان‌ها و مدیریت دقیق فرآیند حمل‌ونقل است تا بروز حوادث، اختلال در جابه‌جایی کالا یا افزایش ناگهانی تقاضا، دسترسی مردم به نان را با مشکل مواجه نکند.

جعفری با تأکید بر ضرورت افزایش آمادگی شهرستان‌ها در برابر شرایط اضطراری افزود: در برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی و توزیع آرد، باید ظرفیت مورد نیاز مناطق مختلف متناسب با جمعیت، میزان مصرف و شرایط تردد مسافران تعیین شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، مناطق مسافرپذیر به‌ویژه شهرستان‌های غرب استان را از اولویت‌های این برنامه‌ریزی برشمرد و تصریح کرد: تقویت ذخایر آرد در این مناطق می‌تواند به مدیریت بهتر افزایش تقاضا و حفظ روند فعالیت نانوایی‌ها کمک کند.

وی همچنین بر هماهنگی مستمر در مراحل بارگیری، انتقال و توزیع آرد تأکید کرد و گفت: وضعیت حمل آرد باید به‌صورت مستمر رصد شود و میزان ذخایر هر شهرستان با توجه به نیاز آن منطقه مورد توجه قرار گیرد تا در صورت بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده، وقفه‌ای در تأمین آرد ایجاد نشود.

جعفری با اشاره به برنامه استمرار فعالیت بخش‌های مختلف زنجیره تأمین در روزهای تعطیل اعلام کرد: تولید آرد در روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت و عملیات بارگیری و حمل محموله‌های آرد به مقصد شهرستان‌ها متوقف نمی‌شود.

وی در پایان، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و نظارت بر تداوم تولید، حمل و توزیع آرد را از الزامات پایداری تأمین نان دانست و تأکید کرد: این اقدامات با هدف حفظ آمادگی شهرستان‌ها، استمرار فعالیت نانوایی‌ها و تأمین نان مورد نیاز شهروندان و مسافران در شرایط مختلف انجام می‌شود.